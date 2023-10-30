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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لـ"معلم" أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية

الدائرة الثانية عشر
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، معلم " بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لقتله شابا بسبب خلاف على قطعة أرض بمركز ساحل سليم في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبدالحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 8947 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ناحية قرية المطمر ووجود حالة وفاة.

انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم وقوة من الشرطة وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين المتهم " صلاح . ف . س " معلم خبير بمدرسة المطمر والمجني عليه " أحمد . ح . خ " بسبب خلافات على قطعة ارض على إثرها قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته " رشاش " مما أسفر عن وفاة المجني عليه.

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وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المجني عليه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح " فرد خرطوش " كان بحوزته على إثره قام المتهم بالصعود إلى الطابق الثاني من منزله وإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى وفاته.

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