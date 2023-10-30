بريطانيا: نعمل مع مصر وإسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل وآخرين للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه منذ ٧ أكتوبر واندلاع طوفان الأقصي، انتقلت الأضواء الدبلوماسية جميعها إلى مصر، لما تتمتع به مصر من نفوذ قوي وخبرة تاريخية في التعامل مع القضايا المتعلقة بفلسطين وإسرائيل.

وبالرغم من تصاعد التوترات إلا أن مصر ستكون لاعبًا حيويًا بشكل متزايد إذا بحثت جميع الأطراف عن مخرج لهذه الأزمة في الأسابيع والأشهر المقبلة. ونتيجة لهذا أكدت المجلة أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تعمل مع مصر لإنهاء هذا الصراع.