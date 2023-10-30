عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربة منزل تتعرض للضرب على يد عائلة طليقها بحلوان.. تفاصيل

ضرب
ضرب

تعرضت ربة منزل للاعتداء علي يد عائلة طليقها حيث وجهت استغاثة عبر مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" ، علي الفور تحركت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية وهي ربه منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم .

وبسؤالها إتهمت شقيق وشقيقة طليقها ، ووالدتهما مقيمين بذات الدائرة بقيامهم بالتعدى عليها وإحداث إصاباتها ، تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

استغاثة التواصل الاجتماعي القاهرة حلوان وزارة الداخلية موقع فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

موضوعات متعلقة

القبض على المتورطين في إنهاء حياة شخص بالمرج

إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة في عين شمس

‏القبض على 4 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بشبرا

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط الجناة

إحالة 30 متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية

بلاغ بواقعة خطف شخص يكشف عن صفقة بيع آثار مقلدة

محافظ القاهرة يتابع إصلاح ماسورة المياه المكسورة بشبرا وعمليات شفط المياه.. صور

مرور القاهرة : رفع آثار حادث انقلاب اتوبيس بشبرا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بحوزتهم مليون ونصف دولار.. سقوط أخطر عصابة لتزييف العملات الأجنبية بالقاهرة

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل قوات الاحتـ.لال

جبالي للنواب: سيتم تطبيق اللائحة بحذافيرها على أي نائب يخرج عن النص

حقيقة اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية

الانفصال ليس خيارا.. حاكم كاليفورنيا يؤكد أهمية العلاقات الصينية الأمريكية

ربة منزل تتعرض للضرب على يد عائلة طليقها بحلوان.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

تسبب الموت فورا .. تحذير من سمكة تشبه البساريا تنتشر بالأسواق

طريقة عمل فطير الجلاش السريع| بمذاق لا يقاوم

فيديو

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ