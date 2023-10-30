ربة منزل تتعرض للضرب على يد عائلة طليقها بحلوان.. تفاصيل

تعرضت ربة منزل للاعتداء علي يد عائلة طليقها حيث وجهت استغاثة عبر مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" ، علي الفور تحركت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية وهي ربه منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم .

وبسؤالها إتهمت شقيق وشقيقة طليقها ، ووالدتهما مقيمين بذات الدائرة بقيامهم بالتعدى عليها وإحداث إصاباتها ، تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.