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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشأته وحياته .. ثقافة بهاء طاهر بالأقصر تستعرض حياة المبدع الإنسان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "بهاء طاهر المبدع الإنسان" ألقاها د. النوبي عبد الراضي موضحا نشأة وحياة بهاء طاهر، وأهم أعمال بهاء طاهر "واحة الغروب _وخالتي صفية والدير"، والنسيج الاجتماعي والوطني في أعمال بهاء طاهر، وزاوية التبئير في أعمال بهاء طاهر، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "جبر الخواطر" أوضح شعبان شلبي جبر خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدة خديجة رضي الله عنها، وجبر خاطر اليتيم، وجبر الخواطر متعدد في المجتمع، وجبر الخواطر له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.

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نظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع" أوضح محمد محمود دور المرأة في التربية ودورها في نهضة الأمة ودورها في العمل، وفى نفس السياق عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "دور المرأة العاملة في المجتمع" تحدث أحمد أبو بكر عن دور المرأة في المنزل، ودورها في المجتمع وبجانب دورها في شتى المجالات، وتأثيرها في مجال العمل، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "تاريخ انتصارات أكتوبر مرجع يدرس في الأكاديميات العسكرية الدولية" أوضح أبو المكارم عبد الجليل مدى استفادة دول العالم من حرب أكتوبر والتخطيط الجيد أساس الإنتصار، والعزيمة والإرادة القوية من عوامل النصر، والقيادة الحكيمة وبراعة السادات في عنصر المفاجأة وبسالة الجندي المصري الذي كسر حاجز الخوف.

أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "كف شعرك"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "العارف"، وأمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "خير اجناد الأرض"، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "النظافة" أداء أسماء أحمد وانجي إيليا، وأعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء عوض الله محمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة كروشية نفذتها أسماء أحمد، ونفذ قصر ثقافة إسنا ورشة فنون تشكيلية نفذتها رشا عبد الحميد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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