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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1200 سائح يحلقون في سماء الأقصر بـ 50 بالونا طائرا

بالون طائر
بالون طائر

حلق 50 بالونا طائرا يقل 1200 سائح من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر؛ للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، في بيان اليوم، الأحد، إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي.


وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون، والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى. 

وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.
 

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