مصرع طفل دهسا تحت عجلات جرار في المحلة الكبرى

لقي طفل مصرعه دهسا أسفل جرار حال لهوه أعلى قاطرة جرار بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الرأس، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا، بمصرع طفل أسفل عجلات قاطرة جرار بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية و سيارة اسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفل يدعى "مالك.ا – 9 سنوات" حال لهوه أعلى قاطرة جرار بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالرأس ونزيف بالمخ ولفظ أنفاسة الأخيرة.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.