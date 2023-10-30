لجنة لفحص منزل مهجور مكون من طابقين بالقليوبية

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط بحى شرق شبرا الخيمة لفحص أسباب انهيار عقار مكون من طابقين فى منطقة عزبة أحمد سليم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وكشفت اللجنة وجود تصدع وانهيار حائط فى المنزل الملاصق للمنزل المنهار والمكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وأوصت اللجنة بإخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعا لوقع أضرار بشرية، بعد التضرر وحدوث تصدع فى حائط منه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بانهيار منزل فى منطقة عزبة أحمد سليم دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أى ضحايا أو مصابين، حيث أن المبنى مجهور منذ عدة سنوات ولا يقطن به أحد، ولم يصدر له قرارات إزالة أو ترميم.

وتم إخطار رئيس حى شرق شبرا الخيمة بدائرة القسم لاتخاذ شئونها، والتى أصدرت قرار بإخلاء المنزل من السكان، منعا لوقوع أضرار بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.