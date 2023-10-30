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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس اتحاد المستثمرات العرب توجه نداءً حول أهمية السلام العالمى لتحقيق التنمية

مؤتمر اتحاد المستثمرات
مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، انطلاق أعمال مؤتمر  الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات" فى دورته الـ26 برئاسة د. هدى يسي  رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،  رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

وحضر افتتاح المؤتمر شخصيات رفيعة المستوى من بينها ضيف شرف  المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا التى حرصت على المشاركة للسنة الثانية على التوالى فى مؤتمر الاتحاد،  داعمة اتحاد  المستثمرات العرب إيمانا منها بأهمية القوى الدبلوماسية الناعمة للدفع بالتنمية الاقتصادية وتوطيد علاقات التعاون الدولى.

وفي كلمتها وجهت د. هدى يسي خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة السلام والإنجازات غير المسبوقة، لدعمه للمرأة وتمكينها بمختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت  هدى يسي ، انطلاق  مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب من بيت العرب جامعة الدول العربية   فى دورته 26 خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، حيث سيتم إجراء افتتاح رسمي للمعرض والمؤتمر بمدينة شرم الشيخ غدا الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

ووجهت يسي، نداءً بأهمية السلام العالمى، مؤكدة أن السلام والأمن هما أسس جذب الاستثمارات والتنمية الشاملة المستدامة وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لدولنا جميعا، وهذا مايحرص على تأكيده الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد "مسيرة السلام" العالمية، ترفع فيها كافة أعلام الدول المشاركة الأجنبية والعربية والأفريقية والوزارات والمصانع والشركات الداعمة، وممثلى جميع أطياف  المجتمع تحت شعار " عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " ،  لدعم  السلام.

ووجهت  الشكر لسيدة مصر الأولى  " انتصار السيسي "، على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها وتمكینها  كشریك أساسي في بناء الوطن وتأكيدها على الاهتمام بالشباب  والفتيات .

كما تقدمت بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية  لرعايتهم المؤتمر وجميع الوزارات والشركاء الاستراتيجين للمؤتمر.

وأضافت هدى يسي  فى كلمتها، قائلة: "إنه لم يعد من المبالغة أننا نعيش في عصر التحدّيات الكبرى ونقف أمام متغيرات متلاحقة وسريعة، تؤثر على دولنا جميعا خاصة التحديات الاقتصادية ، مما يتطلب أن نعمل جميعا يدا فى يد لبناء مثلث النجاح حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدنى للتغلب على تلك التحديات وفتح آفاق أفضل للمستقبل لدعم التنمية المستدامة الحقيقية على أرض الواقع وأن يكون الهدف واحد، هو بناء البلاد، من خلال منظومة كافة الأطراف تكون رابحة، والحكومات تقدم المشروعات الجاذبة والقطاع الخاص يعمل على تنفيذها على أرض الواقع من خلال جذب رؤوس الأموال الداعمة للاستثمار والمجتمع المدنى و التوجيه للمسؤلية المجتمعية من كافة أطرافها لخدمة الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشغيل الشباب ومن أمثلة  ذلك دول  سنغافورة واليابان التى تغلبت على التحديات وحققت نهضة ملحوظة.

وقالت إن المؤتمر ينعقد فى  إطار مبادرة الرئيس "السيسي" بتخصيص  2023 عاما للشباب العربى،  حيث يولى اهتماما خاصا بالشباب، ويبحث آليات تمكينهم وإعداد جيل من القيادات الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل ، وتوفير فرص العمل لهم واستغلال نجاحاتهم  فى التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وتطبيقات البحث العلمي لريادة مسارات التنمية.

واوضحت هدى يسي،  أن تحقيق أهداف الأجندة  العربية للتنمية المستدامة 2030 والإفريقية 2063 تتطلب تسريع وتيرة العمل الجماعي والعمل على جذب الاستثمارات وإنشاء المشروعات كثيفة العمالة دعما للشباب وخفض معدلات البطالة.

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