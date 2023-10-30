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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علقه في مروحة السقف.. قرار عاجل ضد أب تخلص من ابنه بأوسبم

جثة
جثة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، سائق توك توك بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بقتل ابنه تعذيبا حتى الموت بدائة قسم شرطة أوسيم.

اعترافات الأب المتهم

واعترف الأب المتهم ، أنه خلال معاتبته لنجله بعدم تكرار الهروب من المنزل شعر أنه يكذب عليه، فقرر تأديبه بطرق أخرى فجرده من ملابسه ووثق يديه وقدمه بإيشاربات من المنزل، وعلقه في مروحة السقف أمام والداته وتعدى عليه بالضرب ب «سير قديم» خاص بالتيك توك وانهال عليه بالضرب في البطن والصدر.

وأضاف المتهم أن الطفل لم يتحمل الضرب وطلب شرب المياه من أمه، ولكن عقب ذلك عاد للتعدي عليه بالضرب حتى فقد الوعي وقطع النفس فنقله على السرير وعليه أصدر صوت حشرجة عنيفة، ثم فقد النطق والحركة.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقي قسم شرطة أوسيم  بلاغ من رضوان غريب إبراهيم، 32 سنة، موظف، عن وفاة نجل شقيقه الطفل يوسف رمضان، 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي.

انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتم التحفظ على جثة الطفل يوسف عارية ومليئة بالإصابات والكدمات ، وتم اقتياد المتهم ، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

أنهي حياة ابنه بعد وصلة تعذيب «بسير» بأوسيم

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو والد المجني عليه ، سائق توك توك، 30 عاما، وأنه جرد نجله من ملابسه وتعدى عليه بالضرب، بسبب أخذه أموال من زوجة عمه واللعب بها في محل ألعاب إلكترونية وتغيبه عن المنزل ، وبمجرد عودته تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

الجيزة سائق توك توك توك توك سائق السجن المشدد المتهم علقه في مروحة السقف

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