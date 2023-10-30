سلاح آلي وبلطة.. المتهم بالتخلص من ضحية أوسيم يكشف تفاصيل صادمة

حصل صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام أب ونجليه وشخص آخر بالتخلص من شخص بمنطقة أوسيم، وننشر الآن نص أقوال المتهم سلامة.أ.ج.ع، فلاح 40 سنة.



نص أقوال المتهم



اسمی / سلامه.أ.ج.ع. السن / ٤٠ سنة، فلاح

سن/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بقتل المجنى عليه / سيد أحمد محمود سيد عمدا مع سبق الاصرار والترصد رفقة باقي المتهمين بأن بيتم النية وعقدتم العزم على قتله واعددتم لذلك الغرض اسلحة ( سلاح نارى وذخائر وأسلحه بيضاء) وتربصت به فى المكان الذى أيقنت سلفا مروره فيه وما أن ظفرتم به حتى قمتم بالتعدي عليه بالضرب وأطلقتم صوبه عدة أعيره نارية فسقطا ارضا فانهلتم عليه بالضرب مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء فأحدثت به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالاوراق ؟

ج/ كان في خناقه عندنا في الارض وعائله المتوفى ضربوا علينا نار وأنا كان معايا فرد ساعتها وطلعته ضربت خمسة طلقات عشوائية في الهواء

س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالشروع في قتل المجني عليه ناصر على محمد على رفقه المتهمين الآخرين بان قمتم بالتعدى عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين ما به من إصابات تؤدي الي وفاته إلا انه قد خاب اثر جريمتك لسبب لا دخل لارادتك وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك علي النحو المبين بالأوراق؟

ج/ أنا مضربتش ناصر وعصام ومصطفى هما الى ضربوه بعصى ومنأره (عامله ذي البلطه)

س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بحيازة واحراز سلاح ناري فرد (روسي) مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وفى غير الاحوال المصرح بيها قانونا ؟

ج/ ابوة الفرد ده بتاعي

س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بحيازة واحراز ذخائر حية مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا ؟

ج/ ايوة الطلقات دى بتاعتى

س/ ما الذى حدث اذا وما هي ظروف ضبطك وإحضارك ؟

ج/ اللى حصل ان ابن المتوفى على ومعاه اصحابه وقرايبه كانوا بيتعدوا على أبويا في مكان شغله اكثر من مره وأنا وأبويا وأخويا عصام كنا بنروح نقابل سيد المتوفى علشان نقله على اللى ابنه بيعمله ونعاتبه وبعدها على وواحد شهرته محمد سماحه ومعرفش اسمه بالكامل شتموا أبويا وأنا روحت لسيد المتوفى وقلتله انا مش هاجى اتكلم معاك تانى واللى يرضى أبويا أنا هعمله وتاني يوم محمد سماحه رفع فرد على أخويا عصام وبعد كده أخويا عصام ضربه واخد منه الفرد وبعدها على ابن المتوفى ومحمود صميدة مدين راحوا لابويا مكان شغله وأحنا كنا هناك بالصدفة ومعايا أخويا وضربناهم ومسكناهم وأخدنا منهم الفرد وضربناهم وبلغنا الحكومة وعملنا محضر في منشاأة القناطر وبعدها أبويا أتعرض معاهم على النيابة وكلهم اتكفلوا وبعدها كنا قاعدين فى الارض بنفطر وطلع علينا ضرب نار واللى ضربوا كان سيد المتوفى وعلى ابنه ومعاهم ناصر ومحمود صميده واحمد عصام وفى طلقة جات فى رجل أبويا ساعتها واتعمل محضر وابويا اتعرض على النيابة هو وعلى وخدو اخلاء سبيل وأحنا كنا زعلانين من الموضوع ده لغاية ما يوم الجمعة الى فاتت وأحنا قاعدين في العشة أنا وعصام اخويا ومصطفى ابن عمى وأبويا وساعتها كنا بناخذ عزاء والدتي وبعد ما الناس مشيت عصام قام علشان يغسل الجوزه ناصر كان معدى استفز عصام اخويا وعصام رد عليه وقاله هى دى المواسيه ومسكوا في بعض ومصطفى ابن على راح لعصام أخويا وكان معاهم عصايا ومنأره ضربوه بيها وأنا وأبويا قولنا نحوش عنه علشان متحصلش مشاكل تاني وفجأه لقينا ثلاثة بنادق اللى بتضرب علينا نار من ثلاثة اتجاهات وروحت أنا جايب الفرد اللى كان معايا وضربت بيه خمسة طلقات عشوائية فى الهواء وفضلت مستخبي أنا وأبويا وعصام ومصطفى فى الأرض لغاية ما الضرب خلص وطلعت جريت وفى نفس اليوم أبويا راح سلم نفسه فى المركز الساعة واحده بالليل قالي احنا مجنى علينا مش خايفين من حاجة وبعدها عرفت ان انا مطلوب رحت سلمت نفسي أنا ومصطفى وهو ده كل الى حصل .

س/ متى وأين حدث ذلك

ج/ الكلام ده حصل من فتره بس يوم الواقعة اللى اتقتل فيها سيد كانت الجمعة اللى فاتت الساعة ٥:٣٠ مساءا في برطس السجله في الأرض بتاعتنا.

س/ من كان برفقتك آنذاك ؟

ج/ كان معايا أبويا وعصام ومصطفى

س ماسبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج : أحنا كنا بناخذ العزاء بتاع والدتي وبعد كده المشكله حصلت



س/ ما صلتك وعلاقتك بالمتوفى / سيد أحمد محمود سيد تحديدا؟

ج: هو من البلد عندنا

س وهل توجد ثمه خلافات بينك وبينه من قبل ؟

ج: أيوة كان في خلافات ما بينا

س وما هي طبيعة تلك الخلافات تحديدا ؟

ج أنا وأبويا وأخويا عصام كان معانا مشاكل مع ابنه على بسبب أن ابنه على كان بيعتدي على أبويا وبيشتموا أخويا عصام أكثر من مره واحنا عملنالهم قضيه فى المناشى بسبب أن على أبن المتوفي وواحد معاه كانوا رايحين لابويا مكان شكله ومعاهم فرد واحنا مسكناهم وبلغنا عنهم الحكومة وبعد ما المشكله دى وخرجو من النبابه حصل ما بينا مشاكل تانيه علشان تعدوا علينا مره ثانيه واحنا في الأرض بتاعتنا وأبويا ساعتها أنصاب بطلق نارى فى رجله وبعدها واحد اسمه ناصر صاحب علی ابن المتوفى جاء استاذ الخويا عصام بعد ما أخدنا عزاء أمي وأخويا عصام ومصطفى ابن عمى ضربوه بمنأره حديد عامله في البلطه وعصايا وبعدها بشويه لقينا ضرب نار علينا من كل مكان.

س/ هل تعلم أرقام القضايا والمحاضر المحرره فيما بينكم ؟

ج/ أنا معرفش ارقامهم وفى محضر فى المناشى وفى محضر في نيابة أوسيم أبويا عمله

س/ هل تعلم أن رقم المحضر المحرر بمركز منشاء القناطر هو ١٠٢٤٤ لسنه ۲۰۲۲ جنح مركز القناطر ؟

ج/ لا

س/ أذكر لنا تفصيلات تلك القضيه تحديدا؟

ج/ كل الى حصل أن أنا وأخويا عصام كنا مع أبويا فى الشغل وفجاءة لقينا على أبن المتوفى و محمود صميده مدين دخلوا علينا بفرد خرطوش وكتفناهم وأنا وعصام فضلنا متحفظين عليهم بعد ما ضربناهم لغاية ما خلينا صاحب الشغل بتاع أبويا يتصل وبعمل محضر واتعرض أبويا معاهم على النيابة.

ص/ وهل كان كلا من المدعو / على سيد أحمد ومحمود صميدة مدين يحاولون السرقه أنذاك في تلك القضيه؟

ج/ لا أحنا مسكناهم أول لما دخلو .

س/ ما قولك من أنه بالاطلاع على الموال والدك فى القضيه رقم ١٠٢٤٤ سنه ۲۰۲۲ جنح مركز منشاه القناطر تبين وجود خلافات فيما قررته الآن ؟

ج/ أبويا كان خايف عليا أنا وأخويا عصام .

س : هل تعلم أن رقم المحضر المحرر بمركز شرطه أوسيم هو 13068 لسنة 2022 جنح أوسيم؟

ج / معرفش بس دى القضية إلى أبويا أضرب فيها

س/ أذكر لنا تفاصيل تلك القضية تحديدا ؟

ج/ كل الى حصل أن أنا وأبويا وجدى كنا قاعدين بنفطر فى الارض بتاعتنا ولقيت سيد المتوفى ومعاه ابنه على ومعاهم / محمد سماحه و محمود صميدة واحمد عصام وكان سيد المتوفى وابنه على كان كل واحد فيهم معاه بندقية الى ضربو ناحيتنا جاءت طلقه فى أبويا واتصاب في رجله بعد ما ضربوا طلقات كتير .



س/ ما قولك من أنه بالإطلاع على اقوال والدك فى القضية رقم ١٣٠٦٨ سنه ۲۰۲۲ جنح مركز " أوسيم تبين وجود اختلافات فيما قررته الآن ؟

ج/ معرفش

س/ وهل قمت بتهديد المتوفى / سيد أحمد محمود .

ج/ لا



س/ وما قولك فيما جاء بالمحضر رقم ٥١٥٨ لسنه ۲۰۲۲ أدارى أوسيم من أن المتوفى / سيد احمد محمود سید حضر بديوان النيابة العامة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۲ الساعة ١ مساءا وتم سؤاله بالشكوى المقدمة منه للمستشار النائب العام من قيامك رفقة شقيقك / عصام بتهديده بسلاح الى نارى وسلاح خرطوش سبق لكم وقمتم بإطلاق أعيرة ناريه بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٢ وعلى أثر ذلك قام والدك بتحرير محضر بتاريخ ۲۲۰۲۲/۸/۲۳

ج/ محصلش احنا مهددناش

س/ وما الذي دفع المتوفى / سيد أحمد محمود سيد بالتقدم بتلك الشكوى ضدك أنت وشقيقك ؟

ج/ علشان هو أكيد جاء عمل الشكوى علشان لو جاء عندنا وضربنا يبقى مأمن نفسه

س/ ملك من السلاح النارى والطلقات السابق فضهم في مواجهتك ؟

ج/ هما بتوعي

س/ ومن أين استحصلت على ذلك السلاح والطلقات تحديدا ؟

ج/ هما عندى من زمان

س/وما سبب حملك لذلك السلاح والطلقات تحديدا ؟

ج/ علشان أنا ماسك غفره

س/ وهل كان والدك المتهم وشقيقك المتهم على علم باحرازك للسلاح الناري وتلك الطلقات؟

ج/ الله اعلم معرفش

س/ وهل ذلك السلاح والطلقات دائما ما تكون بحوزتك ؟

ج/ بيبقوا معايا وأنا رايح الغفره بس

س/ وهل كان ذلك السلاح بحوزتك وقت الواقعة ( وفاه المجنى عليه )

ج/ ابوه كان معايا

س/ وما سبب حملك للسلاح حال حدوث الواقعة؟

ج/ علشان أنا كنت لسه هروح الشغل

س/ وهل قمت باطلاق ثمة أعيرة من ذلك السلاح وقت وفاة المجني عليه؟

ج ايوه

س: كم عدد الذخيرة التي قمت باطلاقها أثناء الواقعه تحديدا ؟

ج/ خمسه طلقات عشوائيه في الهواء

س/ وما سبب اطلاقك تلك الأعيرة النارية تحديدا ؟

ج/ علشان كان فى ضرب نار علينا وأنا قولت أضرب علشان أخوفهم

س/ وهل كنت قاصدا معين بالذات قمت بالاطلاق اتجاهه ؟

ج/ انا ضريت في الهواء

س/ هل دار فيما بينك وبين أى من الاشخاص ثمه حوار انذاك ؟

ج/ لا

س/ واين كان يتواجد كلا من والدك وشقيقك / عصام والمتهم / مصطفى اثناء الواقعة ؟

ج/ كل واحد جرى في مكان واستخبى فيه

س/ وهل كان متواجدا بمحل الواقعة كلا من المتهمان / شعبان عبده جليل وجمال جلال عبد اللطيف؟

ج/ مكنوش موجودين معانا

س/ وما التصرف الذى بدر منك عقب سماعك صوت الاعيرة الناريه ؟

ج/ أنا قولت للى كان معاى اجرو وبعدها ضربت الطلقات ذى ما أنا قولت وبعد ضرب النار أنا جريت وهربت



س/ وما الذي دفعك للهروب بمحل الواقعة ؟

ج/ علشان أنا كنت خايف

س/ هل كان هناك أي تشابك بالايدى بين أي من الاشخاص بمحل الواقعه ؟

ج/ لا

س/ ما تفسيرك لوجود عدة أصابات برأس المجنى عليه / سيد احمد محمود سيد يشتبه أن تكون سببها الاعتداء عليه بأسلحه بيضاء ؟

ج/ معرفش

س/ وهل من المعقول قيام أحد من ذوي المتوفى باحداث أصابته ؟

ج/ ماظنش بس الراجل ده مكنش محبوب

س/ وهل كان يتواجد أى شخص بمحل الواقعه بخلافك وشقيقك ) ووالدك المتهم أحمد والمتهم / مصطفى ؟

ج/ لا

س/ ومن محدث أصابهة المجنى عليه / ناصر على محمد

ج/ الى ضربه أخويا عصام ومصطفى جمال

س/وما هي الأسلحه والأدوات التى قام سالفي الذكر بالتعدى عليه بها وأحداث تلك الاصابة؟

ج/ مصطفى كان معاه منأره وعصام أخويا كان معاه العصايا

س/ كم عدد الضربات التى كالها سالفي الذكر للمجنى عليه / ناصر على محمد على تحديدا.

ج/ معرفش

س / وأين استقرت تلك الضربات تحديدا؟

ج/ معرفش ماخدتش بالی

س/ وما سبب أعتداء المتهمين سالفي الذكر للمجنى عليه / ناصر على محمد على تحديدا؟

ج/ علشان ناصر غلس على أخويا عصام واستفزه وضحكله وأحنا كانت أمنا لسه متوفيه



س/ وما التصرف الذى بدر منك حال اعتداء سالفي الذكر على المجنى عليه / ناصر على محمد ؟

ج/ أنا وأبويا رحنا علشان نسلك بينهم

س/ وما قصد كلا من شقيقك المتهم / عصام ومصطفى جمال جلال من التعدى على المجنى عليه ناصر علی محمد علی ؟

ج/ هما قصدهم يضربوه

س/ وما قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات ۲۰۲۲/۹/۱۷ الساعه ٥ صباحا والمحرر بمعرفه | ش / عبد السلام حامد استيفاء وما قرره المجنى عليه / ناصر على محمد على مدين ( تلوناه عليه تفصيلا )

ج/ محصلش اللى حصل أنا قولت عليه

س/ وما تعليلك لما جاء باقوال سالف الذكر تحديدا ؟

ج/ معرفش هو بيقول ليه كده

س/ وما قولك فيما قرره المدعو / على سيد أحمد محمد الى رحمه مولاه ) بتحقيقات النيابه العامه ) تلوناه عليه تفصيلا ) من أنه شاهدت عصام أحمد جلال عبد اللطيف والمتهم / شعبان عبده جليل من قيامك بالتعدى على شخص في بدايه الامر رفقة شقيقك المتهم / عصام والمتهم شعبان عبده جليل مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء وقمتم باطلاق عيار ناری صوبه مما أدى الى سقوطه أرضا أثناء اختباءه بمحل الواقعة وبالتحقق من الجثمان تبين أنه والده ؟

ج/ محصلش

س/ ما علاقتك بكلا من / أحمد رجب أبو النجا محمد وفتحى سعد على محمد مدين وعبد الرحمن مسعد سعد أحمد عطيه وهل من ثمه خلافات فيما بينكم ؟

ج/ أحمد رجب صاحبي وفتحى معرفوش وعبد الرحمن سعد أعرفه ومفيش علاقة وهو من البلد.

س/ وما قولك فيما شهد به سالفي الذكر بتحقيقات النيابه العامه ) تلوناه عليه تفصيلا)؟

ج/ الكلام ده محصلش

س/ وما تحليلك لما شهد به تحديدا ؟

ج/ معرفش

س/ جاء بأقوال سالفي الذكر من أنه عقب تقديم بلاغ لمركز شرطة اوسيم لمكان حدوث الواقعة لفحص البلاغ وحال حضور أحدهم تم اطلاق عدة أعيرة تجاهم انذاك؟



ج/ الله أعلم أنا معرفش

س/ وما هى ساعة ومن قام بضبطك تحديدا ؟

ج/ أنا الى قبض عليا الضابط وليد بك كمال ومعاه رئيس المباحث محمد بك أبوالقاسم

س/ وهل من ثمة حوار دار فيما بينك وبينهم أنذاك ؟

ج/ أنا قولتلهم على اللى حصل وعرضوني على النبابه

س/ وهل قام احد بتفتيشك زما الذي اسفر عنه ذلك التفتيش؟

ج/ ملقوش معايا حاجة غير السلاح النارى والطلقات



س/ وأين كنت متواجد تحديدا بتاريخ 16/9/2022 الساعه 6.30 مساء؟

ج/ أنا كنت قاعد في الأرض بتاعتا

س/ وما قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ١٦ والمحرر بمعرفه الرائد / وليد على كمال معاون مباحث المركز ) تلوناه عليه تفصيلا؟

ج/ الكلام ده محصلش

س/ وما قولك فيما أثبته الضابط سالف الذكر بمحضره أنف البيان من أنه عثر بمكان الواقعة على عدد ( ۱۲ ) أثنى عشر فارغ طلقه عيار 7.62*39 وتم تحريزهم وعرضهم على النيابه العامه ؟

ج/ الكلام ده محصلش

س/ وما قولك فيما سطره الرائد / وليد على معاون مباحث المركز بمحضر الضبط المؤرخ ٩/٢٠/۲۰۲۲ الساعه ۱۱:۳۰ م ) تلوناه عليه تفصيلا )؟

ج/ محصلش

س/ وما قولك فيما أضافه الضابط سالف الذكر بمحضره أنف البيان من أنك قررت له بقتل المجنى سيد أحمد محمود سيد وأصابه المجنى عليه / ناصر على محمد على مدين بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين ( تلوناه عليه تفصيلا)

ج/ الكلام ده محصلش

س/ ما علاقتك بالرائد / وليد على كمال وهل من ثمه خلافات بينك وبينه ؟

ج/ مفيش علاقة او خلافات

س/ وما تعليلك لما سطره سالف الذكر اذا ؟

ج/ معرفش

س/ وهل من ثمة خلافات او علاقه بينك وبين سالف الذكر من قبل ؟

ج/ لا

ص وما علاقتك بكلا من المتهمين المضبوطين برفقتك تحديدا ؟

ج/ عصام أخويا وأبويا ومصطفى هو أبن عمى

س/ هل سبق ضبطك فى قضايا مماثلة من قبل ؟

ج/ ايوة كان عندى قضيه قتل قبل كده واخدت فيها براءة

س/ هل لديك سوابق ؟

ج/ ايوه عندى قضية سلاح ناري

س/ هل لديك اسم شهرة ؟

ج/ لا

س/ انت متهم بقتل المجنى عليه / سيد أحمد محمود سيد عمدا مع سبق الاصرار والترصد رفقة باقي لامتهمين بان بيتم النيه وعقدتم العزم على قتله وواعددتم لذلك الغرض أسلحة ( سلاح نارى وذخائر أسلحة بيضاء وتربصت به فى المكان الذى أيقنت سلفا مروره فيه وما أن ظفرت به حتى قمتم بالتعدي عليه بالضرب وأطلقتم صوبه عدة أعيرة نارية فسقط ارضا فانهلتم عليه بالضرب مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء فاحدثت به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على النجو المبين بالتحقيقات.

ج/ كان في خناقة عندنا في الارض وعائلة المتوفى ضربوا علينا نار وأنا كان معايا فرد ساعتها وطلعته ضربت خمسة طلقات عشوائية في الهواء

س/ أنت متهم بالشروع في قتل المجنى عليه / ناصر على محمد على رفقة المتهمين الآخرين بان قمتم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام اسلحة بيضاء محدثين ما به من اصابات تؤدي الي وفاته الا انه قد خاب اثر جريمتك لسبب لا دخل لارادتك فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو الميين بالأوراق ؟

ج/ أنا مضربتش ناصر و عصام ومصطفی هما الى ضربوه بعصى ومنأره ( عامله ذي البلطه )

س/ أنت متهم بحيازة واحراز سلاح ناري فرد روسى مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وفى غير الأحوال المصرح بيها قانونا ؟

ج/ ايوة الفرد ده بتاعي

س/ انت متهم بحيازة واحراز ذخائر حيه مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق حال كونه مما لايجوز الترخيس بحيازته او احرازه وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ؟

ج/ أيوه الطلقات دى بتاعتى

س/ هل لديك أقوال أخرى؟

ج/ لا تمت أقواله

قرار المحكمة



قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور عماد عطية محمد، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد السلام اللمعي، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وامانة سر أيمن القاضي وماجد منير، تأجيل محاكمة أب ونجليه وشخص أخر، في اتهامهم بالتخلص من شخص بمنطقة أوسيم لخلافات بينهم إلى جلسة 2 ديسمبر لحضور الطبيب الشرعى لمناقشته.

وقررت المحكمة تغريم الطبيب الشرعي 5000 جنيه لعدم حضوره الجلسة .

وطالب محمود عبد المرضى دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لثبوت ارتكابهم للجريمة والإدعاء بالحق المدني وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10001 جنيه.

وكان المستشار ناصر صفي الدين المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية أحال القضية رقم 3615 لسنة 2023 جنح مركز أوسيم، والمقيدة برقم ٢٢٤ لسنة 2023 كلي شمال الجيزة إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من سلامة.أ.ج.ع، محبوس 40 سنة، فلاح، وعصام.أ؛.ج.ع، محبوس، 39 سنة، ميكانيكي، ومصطفى.ج.م.ع، محبوس، 22 سنة، مبيض محارة، وأحمد.ج.ع.ج، محبوس، 58 سنة، خفير.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة لأنهم في يوم 17 سبتمبر 2022 بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة قتلوا المجني عليه سيد.أ.م.س، عمدا مع سبق الإصرار إذ لم يرتضوا بحكم القضاء بشأن الدعاوى القائمة محل الخلافات بينهم وطرحوا بالأنظمة والقوانين عرض الحائط لإطفاء سخيمة قلبهم وبث الشيطان ريح خبثه وختم على قلوبهم وعقولهم ورضخوا له.فهيأ لهم جرمهم فبيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم المُحقق على إزهاق روحه بدافع الانتقام وأعدوا مخططاً احكموا دقائقه درساً، بعدما قلبوا الأمور على وجهها مستجلبين أسلحة نارية ( بنادق آليه ) أسلحة بيضاء بلطة " وأدوات عصي شوم قاصدين من ذلك المجني علية أو من يؤازره فما أن لاح لهم المجني عليه حتى انتفضوا نحوه ركداً و تكالبوا عليه مستلين أسلحتهم وأدواتهم وتسابقوا في كيل الضربات بجسده ولم يستكينوا، إذ قام المتهم الأول بأطلاق صوبه عيارا ناريا استقر أعلى يمين الصدر وتركوه غارقا في دمائه وأحدثوا ما ألم به من إصابات ابانها التقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية للجثمان وفاضت روحه إلى بارئها على النحو المبين بالتحقيقات.

وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص لها بحيازتها، وحازوا و أحرزوا ذخائر بندقية آلية مما تستعمل على السلاح آنف مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم كل من علي سيد احمد محمود، احمد رجب ابو النجا محمد، فتحي سعد علي محمد عبد الرحمن أحمد قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وحملهم على الامتناع عن ضبطهم متلبسين بالجريمة محل الاتهام الأول واتحدت إرادتهم و نسجوا لذلك مخططاً انفذاه بإعداد تلك الأسلحة النارية أنفة البيان مطلقين وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم فكان لذلك الفعل شأنه في إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجنايات سابقة الوصف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء بلطة وادوات عصى شوم بغير مسوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية او الحرفية، واستخدموها في قتل المجني عليه موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وأطلقوا بقرية برطس دائرة مركز أوسيم أعيرة نارية باستخدام الأسلحة النارية المششخنة أنفة الوصف على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول أحرز سلاح ناري مشخن فرد روسي مما لا يجوز الترخيص له بحرازه، وأحرز ذخائر طلقات آلية مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان مما لا يجوز الترخيص بإحرازهها.

