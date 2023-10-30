مجدي عبد الغني: إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني 3 أعوام

أعلن مجدى عبد الغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني 3 أعوام.



وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"رسميًا.. «فيفا» إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني 3 أعوام بسبب أفعاله في نهائي كأس العالم للسيدات الأخير".



وتتعلق هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال نهائي كأس العالم للسيدات يوم 20 أغسطس الماضي والتي تم على إثرها فرض عقوبة إيقاف مؤقت بحق روبياليس لفترة مبدئية تمتد لتسعين يوماً.



وأخطرت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار، والذي بموجبه فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على حيثيات الحكم ، مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالفيفا.



وجدد الإتحاد الدولي لكرة القدم التأكيد على التزامه المطلق باحترام نزاهة جميع الأشخاص، والحرص على تطبيق قواعد السلوك اللائق الأساسية.