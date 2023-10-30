المشرف على رواق الأزهر: اليهود دخلوا فلسطين بوعد بلفور وسيخرجون بوعد الله

أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، اهتمام الأزهر بهموم العالم، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يعرف مسئولياته تجاه الإنسانية بأسرها، حيث إن رسالة الأزهر هى رسالة الرسول.

وأشار “فؤاد”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الرسول علمنا أن ما يجري على أرض الواقع هو قضاء الله، وكما دخل اليهود في فلسطين بوعد بلفور، فسيخرجون بوعد الله، مضيفًا: "أنا على يقين أنهم أجبن خلق الله حتى وإن امتلكوا الأسلحة والطائرات".

وأضاف أن بيان الأزهر عن أحداث غزة هو بيان الضمير الإنساني، وبيان تحية وإجلال وتقدير للمقاومين في فلسطين، فالأزهر الشريف لا يضع خطوط حمراء على القضية الفلسطينية.