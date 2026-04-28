الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسراء أشرف

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على حساب برينتفورد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «أولد ترافورد»، في ختام منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف مانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو في الدقيقة 11، ثم سيسكو في الدقيقة 43، بينما سجل يانسين هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وتزداد الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من نهايته، حيث لا يزال الصراع مفتوحًا على القمة والمراكز الأوروبية، إلى جانب معركة البقاء التي تشتعل في القاع.

ويواصل أرسنال التمسك بالصدارة برصيد 73 نقطة، متقدمًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ70 نقطة، فيما يحافظ مانشستر يونايتد على موقعه في المركز الثالث بـ61 نقطة.

وفي صراع المربع الذهبي، يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 58 نقطة، متساويًا مع أستون فيلا صاحب المركز الخامس، ما يزيد من حدة المنافسة على بطاقات دوري أبطال أوروبا.

كما تشتعل المنافسة في وسط الجدول، حيث تتقارب النقاط بين عدد من الفرق، أبرزها برايتون (50 نقطة)، بورنموث (49 نقطة)، ثم تشيلسي وبرينتفورد وفولهام برصيد 48 نقطة لكل منهم.

وفي النصف السفلي، تتواصل المعركة للهروب من مراكز الهبوط، حيث تتواجد أندية مثل وست هام (36 نقطة) وتوتنهام (34 نقطة) في مناطق الخطر، بينما تبدو مهمة بيرنلي (20 نقطة) ووولفرهامبتون (17 نقطة) أكثر تعقيدًا مع اقتراب النهاية.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 34:

1- أرسنال – 73 نقطة

2- مانشستر سيتي – 70 نقطة

3- مانشستر يونايتد – 61 نقطة

4- ليفربول – 58 نقطة

5- أستون فيلا – 58 نقطة

6- برايتون – 50 نقطة

7- بورنموث – 49 نقطة

8- تشيلسي – 48 نقطة

9- برينتفورد – 48 نقطة

10- فولهام – 48 نقطة

11- إيفرتون – 47 نقطة

12- سندرلاند – 46 نقطة

13- كريستال بالاس – 43 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد – 42 نقطة
15- ليدز يونايتد – 40 نقطة

16- نوتنجهام فورست – 39 نقطة

17- وست هام – 36 نقطة

18- توتنهام – 34 نقطة

19- بيرنلي – 20 نقطة

20- وولفرهامبتون – 17 نقطة.

