قصواء الخلالي: المشهد في غزة لا يتخيله بشر..ومصر تبذل جهوداً لوقف العدوان

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الأحداث في غزة تشهد كم كبيراً من التصعيد في الأحداث والتفاعلات، ولا سيما التصعيد ضد الفلسطينيين وأعداد الشهداء المتزايدة يوميا والاستمرار في التعنت الصهيوني لحد الآن تجاه الشعب الفلسطيني وسياسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة المستمرة ضدهم، وقطع الوسائط الحيوية عنهم من وقود ومياه وكهرباء واتصالات إنترنت.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن هناك تصعيداً بشكل متواصل ووساطة دولية تفشل مع الكيان الإسرائيلي طوال الوقت، وسياسة تهجير قسرية موجودة ومحاولات لفرضها واستهداف المستشفيات والصحافة.

وأشارت إلى أن المشهد في غزة لا يتخيلها بشر، واستهداف غير طبيعي، والقرار العربي في الأمم المتحدة يعد نقطة جيدة لكن ننتظر تطبيق القرار، ومصر تبذل كل ما لديها من جهد لوقف ما يحدث ضد الفلسطينيين، والجانب الإسرائيلي متعنت مع العالم كله.

ولفتت أن هناك حالة من الحراك الشعبي العالمي، والناس رغم كذب إعلامهم استمعوا إلى الإعلام المصري والعربي والفلسطيني، والمناشدات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أن إيلون ماسك صاحب منصة «إكس» تعاطف مع القضية الفلسطينية.