طارق الخولي: ما يحدث في غزة من أبشع المـ جازر بتاريخ البشرية

فتح النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النار على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة من أبشع المجازر في تاريخ البشرية والقصف الوحشي التي يتعرض فيها الأطفال لأبشع تجربة ممكن يعيشها انسان.

وأضاف طارق الخولي، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ما يحدث من موقف دولي تجاه العدوان على قطاع غزة كاشف للموقف العالمي ، متابعا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤخر محاكمته أمام شعبه، لافتا إلى أن الحرب أخر ورقة له.

وتابع طارق الخولي، أن ما نراه من غضب شعبي في قلب العواصم الغربية يوضح أن الدعم المطلق لإسرائيل من قبل الحكومات في حاجة إلى مراجعة، مؤكدا أن هناك دولا بالفعل بدأت تتراجع عن التأييد المطلق لإسرائيل ومنها أمريكا مع الضغط الشعبي، لافتا إلى أن هناك تآكل للتأييد الدولي لإسرائيل.

