تدعيم مخبز بالشيخ زويد بحصة دقيق إضافية.. تعرف على السبب

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة شمال سيناء، بتوفير كميات من العيش لمواجهة الكوارث والأزمات التي يمكن حدوثها على أرض المحافظة، خاصة بمنطقة شرق العريش الشيخ زويد ورفح ..حيث سيتم تدعيم مخبز بمدينة الشيخ زويد بحصة دقيق إضافية لإنتاج العيش حسب الحاجة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم من قطاع غزة، وذلك بتوفير أعداد كبيرة من ارغفة العيش لسد احتياجات المرافقين خلال فترة تواجدهم في سيناء، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



حيث يتم تدعيم ، عدد من المخابز بحصة دقيق إضافية، في إطار خطة الأزمات التي اعدتها المحافظة والتي تتضمن تكليفات لمختلف مديريات الخدمات المعنية.

حصة دقيق :

وقالت أمانى رسلان مدير المديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إنه يجري تخصيص عدد من المخابز علي مستوي المدن بمراكز المحافظة، لتدعيمها بحصة دقيق إضافية لإنتاج العيش اللازم لمواجهة الازمات والكوارث، وقت حدوثها.

واستعدت كافة مديريات الخدمات في محافظة شمال سيناء، لمواجهة الأزمة وقت السماح بدخول الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بشمال سيناء.

ويجري تجهيز مستشفى ميداني بالشيخ زويد، استعدادا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم.