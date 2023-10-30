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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منها صفقة القرن.. عماد أديب: الإرادة المصرية أفشلت مخططات الغرب مرتين على التوالي

الإعلامي عماد أديب
الإعلامي عماد أديب

قال الإعلامي عماد أديب، إن الغرب لديهم حدثان فشلا فيهما بشكل قوي، الحدث الأول هي دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد خروجهما من المعادلة كل الخطط المرسومة لم تتحقق، والفشل الثاني هي عدم نجاح صفقة القرن، وكلا الحالتين أحد العناصر الأساسية التي أوقفت ذلك هو تأييد الجيش المصري في 30 يونيو، ورفض الإدارة المصرية لمشروع توسيع نطاق غزة لتمتد على 700 كيلو متر في سيناء. 

 

عماد أديب يتحدث عن المشروع الصهيوني 

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر" اليوم الاثنين، أن الغرب يعملون على العرض على لبنان، وتركيا والأردن، مصروفات اللاجئين والنازحين، من أجل توطين الفلسطينيين خارج غزة، مع تقديم عدد من المميزات أن الدول التي تستضيف اللاجئين تراعى من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. 

 

وتابع عماد أديب، أن الموقف المصري له عدة أسباب تبدأ باستحالة تطبيق المشروع الصهيوني، الأول سبب دستوري أن حدود مصر الجغرافية لا يمكن التنازل عنها، والسبب الثاني هو أن رئيس مصر كرجل عسكري وقائد أعلى للقوات المسلحة، لا يمكن أن تتحمل الإقدام على مثل هذه المخالفة التاريخية. 

 

وأردف، أن أرض مصر ليست صفقة عقارية إذ أن البعض يعتقد أن مصر قد توافق على توطين الفلسطينيين في سيناء بمقابل مادي. 

عماد اديب جماعة الإخوان المشروع الصهيوني صفقة القرن الإدارة المصرية

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