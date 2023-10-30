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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القابضة للمياه: رفع درجة التأهب بجميع المحافظات استعدادا لسقوط أمطار

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة للشركة القابضة برفع حالة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار، وذلك في ظل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد رئيس الشركة القابضة، جاهزية واستعداد معدات وسيارات الشركات ورفع درجة التأهب بشركات مطروح والإسكندرية  والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وسيناء والقاهرة والجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف رسلان، أنه هناك تنسيق مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة مستمرة للتنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها من خلال إدارات الطوارئ والأزمات بالشركات التابعة وغرفة العمليات بالشركة القابضة.

وكلف فرق التشغيل والصيانة بالشركات العمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من مساء يوم الإثنين الموافق ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٣ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا سقوط امطار متوسطة علي معظم الاحياء بمحافظة الاسكندرية اعتبارا من فجر غدا الثلاثاء ٣١ أكتوبر.

وأشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه والمحاور والمناطق الرئيسية.

وأعلن المهندس محمد سعيد نشات رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة،  عن تمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، والأماكن المتوقع تجمع المياه بها لتغطية المناطق الساخنة.

الأرصاد الجوية الإسكندرية والبحيرة الهيئة العامة للارصاد الجو الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالجيزة المعدات والسيارات هيئة الأرصاد الجوية

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