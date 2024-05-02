محلل أسواق المال: البورصة المصرية كانت أفضل الأدوات الاستثمارية العام الماضي

أكد محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية كانت أفضل الأدوات الاستثمارية في العام الماضي، مشيرا إلى أن صناديق النقد أكثر الصناديق الاستثمارية أمانا، لأن حجم الاستثمارات يكون كبيرا، ويدار من شركات كبرى، وليس أفرادا.

وقال محمود عطا، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات"، إن بعض المناهج الدراسية بدأت تشير إلى الاستثمار في الأسهم والسندات.

وتابع محلل أسواق المال، أنه كان في السابق كان هناك عدم اهتمام بصناديق الاستثمار، ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك صناديق للاستثمار، في كافة القطاعات، سواء في البورصة، أو غيرها.

