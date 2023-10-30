علي الدين هلال: الحرب على غزة ستغير شكل المنطقة بعد انتهاء العدوان

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأولوية لدى الرأي العام الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن العدوان الاسرائيلي المستمر في الضفة الغربية خلق موقفا ملتهبا.

وأوضح "علي الدين هلال"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مع انتهاء الحرب لن تعود المنطقة إلى ما كانت عليها قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يحدث الآن أدى إلى عودة القضية الفلسطينية لتكون قضية القضايا بعد أن كانت تراجعت وأصبحت من الأعمال الروتينية، مؤكدًا أن الموقف الحاسم المصري الأردني بعدم تصفية القضية على الأراضي كسر الموجة العالمية.

وأشار علي الدين هلال، إلى أن من نتائج الحرب والعمليات العسكرية توقف في عجلة التطبيع مع إسرائيل، بجانب حجم الرأي العام الدولي والتي أظهرت النافق الدولي من الحكومات الغربية، موضحًا أن صراعا عنيفا حرك المشاعر العربية والمصرية تجاه القضية الفلسطينية.