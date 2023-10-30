متحدث الزمالك يكشف مفاجأة حول مصير أوسوريو

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم، استغرق ما يقرب من 3 ساعات ونصف الساعة.

وقال سالم، في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "قرارات اليوم كانت أقرب لتنفيذ وعود انتخابية".

وأضاف: "هاني برزي سيكون موجودا في شركة الكرة، وهاني شكري مسئولا عن المنظومة الإعلامية".

أزمة القيد سيتم حلها

وأكمل: "أزمة القيد سيتم حلها قبل يناير المقبل، والمجلس يعمل حاليا على ذلك".

وواصل :"رسالتي لجمهور الزمالك تفاءلوا خيرا، العديد من الموجودين في كثير من اللجان متطوعين".

وأضاف :'"هشام نصر مهمته كمدير تنفيذي بشكل مؤقت".

واختتم :"أوسوريو مستمر ولم يطرح رحيله من الأساس".