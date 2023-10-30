أول تعليق من أحمد سالم بعد تعيينه متحدثا رسميا باسم نادي الزمالك

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، سعادته الغامرة بمنصبه الجديد؛ بعد قرار مجلس الإدارة بتعيينه فيه.

وقال أحمد سالم في تصريحات لـ برنامج “ في المساء مع قصواء “ عبر قناة ”سي بي سي”، إنه يعشق نادي الزمالك منذ الطفولة، وتوليه منصب المتحدث الرسمي شرف كبير له.

وأضاف: "الزمالك مقبل على مرحلة مهمة للغاية، وهناك تحديات كبيرة تنتظر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب خلال الفترة المقبلة " .

وأشار إلى أن العمل داخل نادي الزمالك سيكون في مختلف المجالات، وبقوة من الجميع داخل المجلس؛ حتى يعود الاستقرار والهدوء.