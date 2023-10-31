بعد انفجارات إيلات.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم الإسرائيلية

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم، بجوار وسط غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن هذه هي المرة الثانية التي تدوي في صفارات الإنذار بالمنطقة في حوالي نصف ساعة.

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بوقوع 3 انفجارات قوية داخل مدينة إيلات الإسرائيلية بعدما دوت صفارات الإنذار بداخلها.



وكانت عدد من الطائرات المسيرة اخترقت الأجواء المدينة الإسرائيلية.

وبدورها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الاشتباه في اختراق طائرة مسيرة معادية أجواء إيلات، وإطلاق صفارات الإنذار.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل وسط خشية من تسلل طائرات مسيرة.



ومن جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر قادمة من اليمن عن طريق صواريخ باتريوت الأمريكية، ولم تدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دوت صافرات الإنذار في محيط غلاف غزة، حيث تم إطلاق رشقة صاروخية نحوه.

في سياق متصل؛ انسحبت قوات الاحتلال من قاطع صلاح الدين شرقي حي الزيتون بفعل ضربات المقاومة.