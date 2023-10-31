إقبال كبير من طلاب جامعة بدر على التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين.. صور

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم والبحث العلمى الأسبق، أن طلاب جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، ضربوا أروع الأمثلة فى العطاء والتفانى والإيمان بالقضية الفلسطينية، حيث نظمت إدارة رعاية الطلاب والأنشطة المركزية بالجامعة حملة للتبرع بالدم وأقبل عليها جميع طلاب الكليات فى الجامعة بأعداد كبيرة، وجاءت تلك الحملة بالتعاون مع "المركز الإقليمى لنقل الدم فى محافظة الشرقية.. موضحاً أن تلك الحملة تُعد عملاً إنسانياً نبيلاً يساهم فى إنقاذ حياة الألآف من أشقائنا بقطاع غزة الذين هم فى أمسّ الحاجة لنقل الدم بسبب العدوان الغاشم من المحتل لأراضيهم وهو: "الكيان الصهيونى".

فى ذات السياق، أكد الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن تلك الحملة الإستثنائية للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث القصف "الإسرائيلى" على غزة تبرع خلالها أكثر من (٣٠٥) طالب وطالبة.. منوهاً أن حملة التبرع أقيمت من منطلق شعور الطلاب بضرورة توصيل رسالة تحمل رد الفعل الإيجابى تجاه أشقائنا فى فلسطين، وسبق حملة التبرع إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة من جراء القصف الصهيونى.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن حملة التبرع لأشقائنا فى فلسطين تأتى ضمن التوعية بأهمية التبرع بالدم ونشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة وترسيخ هذا الهدف الإنسانى القائم على العطاء فى سبيل سدّ الإحتياجات الأساسية للمصابين فى العدوان الإسرئيلى من أكياس الدم.. لافتاً أن حملة التبرع بالدم تتم بمشاركة الجمعية العلمية بكلية الصيدلة "EPSF"، وتمت عملية التبرع على مدار يومان.

فى سياق متصل، أوضح ناجى عبدالعزيز، مدير الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة بجامعة بدر فى القاهرة والمشرف العام على الحملة"BUC"، أنه توافد خلال حملة التبرع بالدم عدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة الـ(16) داخل الحرم الجامعى للتبرع بدمائهم الزكية لإنقاذ حياة أشقائنا فى فلسطين، وتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظاً على حياة الطلاب والعاملين بالحملة..

كشف مدير الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الحملة تقوم أولاً بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب المتبرعين للوقوف على حالاتهم الصحية وتجرى التحاليل الطبية اللازمة وموافاة إدارة الجامعة بنتائج التحاليل، تحت إشراف الدكتورة نيرفانا فريد المشرفة على النشاط الاجتماعى، بـ"الإدارة العامة لرعاية الطلاب والنشاط" فى جامعة بدر.

وعلى جانب آخر كان قد أعلن الدكتور السيد العربى، عميد كلية القانون بجامعة بدر "BUC"، أنه تم تنظيم محاضرة عامة حول "مكافحة المخدرات"، داخل الكلية وألقاها اللواء الدكتور هشام الزغبى مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات الأسبق.. مشيراً أن تلك المحاضرة تأتى فى إطار التدريب العملى لطلاب "كلية القانون" بالجامعة مع أصحاب الخبرات الأكاديمية والتنفيذية لثقل مهارات الطلاب العملية ونقل الخبرات إليهم.

أوضح "العربى"، أن مثل هذه المحاضرات والندوات تضيف لبنك المعرفة التراكمى للطلاب، وتزيد من فرص تفاعلهم مع مجالات العمل المتنوعة بعد التخرج وتساعدهم على قدرة الإبتكار فى مشاريع التصميم فى مراحل الدراسة؛ نظراً لإطلاعهم على أساليب تدريس متنوعة سواء "محلية، أو دولية"؛ مما توفره الجامعة من أعضاء هيئة تدريس فى مختلف دول العالم نتيجة الإتفاقيات والبروتوكولات المشتركة مع الجامعات الدولية.

من جانبه، أعرب الدكتور إسلام أحمد البريرى، مدير وحدة التدريب الطلابى فى كلية القانون بجامعة بدر "BUC"، عن مدى أهمية الحديث عن مكافحة المخدرات؛ لحث الطلاب على مواجهة هذه الآفة التى تصيب وتهدد المجتمع، ومدى أهمية الدور الإيجابي التى تقوم به "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات".. لافتاً أنه المحاضرة حضرها عدد كبير من طلاب الكلية فى جميع الفرق المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

أشار "البريرى"، أن تلك الندوة تعتبر جزء من منهجية التعليم المتبعة؛ لنقل الخبرات والتعليم الأكاديمى المتطور من أفضل أساتذة الجامعات والمتخصصين فى: "كبرى المؤسسات التعليمية والبحثية، والجهات التنفيذية القانونية"؛ لأهمية التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس سواء من داخل الكلية أو من خارجها.

فى الموضوع ذاته، تقدم اللواء الدكتور هشام الزغبى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات الأسبق، عن خالص شكره وتقديره لقيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس، معرباً عن سعادته بتلبية الدعوة بإلقاء هذه المحاضرة وسط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية.. مشيداً بالإمكانيات الموجودة فى "كلية القانون" داخل جامعة بدر فى القاهرة، والتجهيزات المتقدمة التى تضاهى كبرى كليات القانون فى أوروبا والدول المتقدمة، وتوجه بالشكر لكل من أسهم فى هذا الصرح العظيم، وما يمتلكه من بنية تحتية وتكنولوجية وقاعات تدريب متقدمة.

الطلاب يتبرعون بالدم لدعم فلسطين

الطلاب يتبرعون بالدم لدعم فلسطين

الطلاب يتبرعون بالدم لدعم فلسطين

الطلاب يتبرعون بالدم لدعم فلسطين

الطلاب يتبرعون بالدم لدعم فلسطين