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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضياء رشوان: ندعو لوقف إطلاق النار الفوري في غزة

صدى البلد

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة لاستعلامات إن كل ما يحدث في غزة يتجاوز كل الحدود الإنسانية لدينا حتي الآن لدنيا  ٣٨٠٠ شهيد في فلسطين، لافتا أن هناك أكثر من ٤٥ % من المنازل تم هدمها بقطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تؤكد رفضها التام والقاطع  بل وتحذر  من ترحيل للسكان المدنيين إلي أي إقليم آخر.
 
وأضاف رشوان خلال موتمر صحفي عقد له منذ قليل من أمام معبر رفح أننا نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة لها سيادتها على أرضها، وكل ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية بكافة المقاييس.

 

وتابع رشوان أن المقاومة دائما تنتصر فهي دائما تأخذ وقتها من القتال، لافتا أننا ندعو لوقف إطلاق نار فوري وأن يتم فتح كل المساعدات للشعب غزة.


وأكد أن هناك ٣٤ صحفيا استشهدوا في قطاع غزة حتي الآن, كما أن هناك منعا إسرائيليا  لدخول أي ممثلين دوليين والكثير من المسئولين الدوليين وصلوا إلي هذه النقطة في معبر رفح ولم يتجاوزوها.


وتابع رشوان أن مصر لم تخصص أبدا مخيمات للفلسطينيين علي مدي التاريخ، وحتي الآن تم دخول حوالي ٢٥٠ شاحنة في حين أن قطاع غزة يحتاج ٥٠٠ شاحنة يوميا، مؤكدا أننا نحن  مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات ولكن الوقت الطويل في التفتيش يعيق إدخال تلك  المساعدات، نحن نريد حماية دولية لهذه الشاحنات وألا يضع حد لدخول هذه الشحنات غزة محتلة.

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