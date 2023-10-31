انهارت نفسيا.. فيديو يكشف تعرض نادين الراسي للضرب المبرح

نشر موقع الجرس اللبناني فيديو يوضح ما حدث داخل المستشفى للفنانة نادين الراسي بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل شقيقها بعد دخول والدتها العناية المركزة.

وظهرت نادين الراسي في الفيديو في حالة انهيار نفسي بعد الاعتداء عليها من قبل شقيقها، ومحاولة الأطباء تهدئتها، فيما طالبتهم بضرورة محادثة الشرطة.

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نشرت الفنانة نادين الراسى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد تعرضها للضرب والانهيار العصبى بهد تعدى شقيقها عليها.

وقالت نادين الراسى فى أول تعليق لها : الله هو العدل وانا راضية بحكمك يا الله .. لكل محب شكرا على صلواتكم وانا من الله ومنكم بخير.

تعرضت الفنانة نادين الراسى، إلى الضرب من قبل شقيقها ودخلت على أثرها المستشفى بعد تعرضها إلى انهيار عصبي شديد.

وكشفت نادين الراسى، بالصور عن بعض الاصابات الشديدة نتيجة تعدى شقيقها عليها وذلك عبر مجلة الحرس اللبنانية.

وقد كشف تسجيل صوتي من خلال مجلة الجرس اللبنانية عن تعرض الفنانة اللبنانية نادين الراسي بتهديدات بالقتل وايضًا عن تعرض والدا نادين الراسي للضرب من ابنيهما ساندرين وسباستيان للحصول على ممتلكات شقيقهم الراحل جورج الراسي.

وصرحت الفنانة نادين الراسي منذ فترة ، إن شقيقها جورج الراسي تعرض للتهديد قبل وفاته دون الكشف عن سبب التهديد.

وقالت نادين الراسي ، في تصريحات تليفزيونية: بيطلع كل فترة كلام وإشاعات عن وفاة جورج، وبالنسبة للكلام على موضوع إنه تعرض للتهديد قبل وفاته ده حقيقي بس مش هقول من مين.