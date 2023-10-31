بطارية 5000 مللي أمبير.. أرخص موبايل سامسونج في السوق

حصل هاتف سامسونج Galaxy A04s، بشاشة من نوع PLS LCD ، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، تتميز بدقة 1600 × 720 بكسل ومعدل تحديث أقصى يبلغ 90 هرتز، تأتي الشاشة مع نوتش بتصميم Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A04s بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وستشمل إعدادات الكاميرا الثلاثية المتبقية مستشعري لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل، لصور السيلفي الفيديو كما تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A04s بمعالج من نوع Unisoc T606، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04s على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تستمر لمدة يومين كاملين بشحنة واحدة.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A04s في السوق المصري بسعر حوالي 3آلاف و 975 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.