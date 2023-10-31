إبراهيم عيسى: مشهد رئيس الوزراء أمام معبر رفح تأكيد لموقفنا برفض التهجير..فيديو

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على زيارة رئيس وزراء مصر إلى سيناء ومعبر رفح وحضور قبائل سيناء ومؤتمرات صحفية أمام معبر رفح البري، مؤكدا أن قبائل سيناء والأهالي أعلنوا أن هذه الأرض لا يمكن أن يمسها أحد أو ينزعها منهم أحد أو تفتح لأحد، ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب تهجير الفلسطينين فيي غزة.

إبراهيم عيسى:لن يقبل مواطن مصري واحد أن يفكر بقبول أو الخضوع لهذا الاستفزاز

وأوضح "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشهد رئيس الوزراء اليوم، في سيناء تأكيد على موقف مصر الصلب بأنها لن تتنازل عن شبر واحد لأحد، مؤكدًا أن مواقف مصر اليوم من سيناء ساطع ناصع في ما يخص موقف مصر الحازم في أي تخطيط مزعم وأفكار تشوش حول الدور المصري والسيادة الوطنية، معقبًا: "هذا النهار كان مضيئ في رسالته إلى المصريين والعالم كله".

وأشارالإعلامي إبراهيم عيسى إلى أن الدولة والحكومة المصرية لا يمكن أن تنازع في إرداتهم بخصوص سيادتهم على هذه الأرض وهي سيناء، ولن يقبل مواطن مصري واحد أن يفكر بقبول أو الخضوع لهذا الاستفزاز.

