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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمينة المرأة بحماة الوطن: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تؤكد موقف مصر الرافض للتهجير

شمال سيناء
شمال سيناء

أكدت حسناء الشريف أمينة المرأة عن حزب حماة الوطن أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الوزراء اليوم لشمال سيناء هي رسالة قوية للعالم أجمع يوضح موقف رئيس الجمهورية الرافض لعملية التهجير والحفاظ على تراب الوطن.

وأضافت الشريف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناه etc وتقدمه الإعلامية انجي انور أن هناك خطى سريعة للتنمية غير مسبوقة في شمال سيناء.

وأشادت الشريف بمشاريع التنمية التي طورت البنية التحتية لسيناء وحلت مشكلة المياه و ألغت تهميش أهل سيناء وبثت الأمل من جديد لكل أهاليها.

و أوضحت أن المرأة السيناوية مرت بظروف صعبة ومع ذلك ظلت صامدة وموقفها جنبا بجانب الدولة والقيادة المصرية.

ودعت الي تمثل المنتجات  السيناوية في المعارض العالمية والدولية مشيدة بدور المجلس القومي للمرأة في دعم منتجات المرأة السيناوية من خلال مشاركتها في المعارض التي تقام في القاهرة.
 

حماة وطن تراب مصر الوطن حسناء الشريف التهجير شمال سيناء

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