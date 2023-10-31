كاتب صحفي: توقيت زيارة رئيس الوزراء لسيناء مهم ويحمل رسالة

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إن رئيس الوزراء اصطحب مع في زيارة شمال سيناء ما يمثل مصر جميعا، والزيارة في حد ذاتها تمثل رسالة، وتوقيتها مهم للغاية.

وأضاف "الباز"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصورة التي رُسِمَت لهذه الزيارة من اللحظة الأولى صورة مهمة، والأفراد المحيطين برئيس الوزراء كانوا في طليعتهم أحزاب معارضة وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والفنانين والشباب، بجانب أهل سيناء أصحاب البيت.

وأشار إلى أن سيناء تمثل بشكل عاطفي لدى المصريين بأنها هي الجزء الأغلى، لأنه الجزء المهدد طوال الوقت، ويمثل مطمعاً لدى قوى وجهات كثيرة للغاية، ومن ثم نجده أنه يحب سيناء بشكل متزايد، لإدراكنا بأنها مهددة طوال الوقت.

وأكد أنه لا بد من تعمير هذه الأرض وإحداث تنمية شاملة لأن أهل سيناء يستحقون هذه التنمية، كما أن التنمية من شأنها إبطال حجج الآخرين.