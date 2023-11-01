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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الناس بتجيلها من كل مكان.. قصة كفاح سيدة المكرونة: بربي عيالي بالحلال

صدى البلد

أم يوسف سيدة مكافحة ضربت المثل في الكفاح من أجل تربية أبنائها من الرزق الحلال ، من الحلال إفتتاح مشروع عربية مكرونة و كبدة و سجق و غيرها كثير من الاكلات الشهية بمساعدة ابنائها

و قالت "ام يوسف" سيدة المكرونة " لصدي البلد "أنها كانت تعمل و تساعد زوجها عندما مرض و لكنة عندما اشتد عليه المرض أضطرت إلي أن تترك العمل و تظل بجانبه من أجل رعايته ألي أن توفي منذ أقل من 3 سنوات ،  و بعد وفاتة فكرت في مصدر دخل  هي وأبنائها من أجل تغطية نفقات الحياة وتحمل الأعباء  
و أضافت أنهم أقترحوا مشروع عربية الكبدة بعدنا تشاوروا مع بعضهما البعض و استقروا عليها و بالفعل كانت فاتحة خير عليها حيث أصبح لها الكثير من الزبائن الذين يأتون إليها من أماكن بعيدة مخصوص كما يتصلون بها من أجل إعداد الطعام لهم ومن بينهم فنانين يذهبون من أجل شراء الطعام منها خصوصا انها كانت تعمل طعام من المنزل و تبيعة بعد ذلك انتقل الي مشروع في الشارع

و تابعت ام يوسف ، أنها تقوم بصانعة كل انواع الطعام من أمثال الكبدة ، مثل الكبدة المقلية ، الكبدة الاسكندراني ، و السجق ، و البانية و البرجر و الكفتة بجميع انواعها ، و جميع الناس تشكل في الأطعمة التي 
تصنعها، مشيرة إلى أنها تستيقظ منذ الصباح الباكر من أجل إعداد وتجهيز العربية وإعداد المكونات اللازمة للطعام وتنظيف المكان وتهيئته، قبل البدأ في إعداد الطعام على مدار اليوم.  

و أضافت الشغل مش عيب و كنت دايما بافكر اعمل مشروع استطيع من خلاله إثبات نفسى، وعلى الرغم من أننى واجهت تحديات كثيرة إلا أننى استطعت أن أبدأ مشروعا صغيرا بعد وفاة زوجي تاركا لي 4 أطفال، وشجعني أصدقائى الذين  ساعدونى على البدء فى أولى خطواتى، فقد قمت بعمل مشروع عربية مكرونة وسندوتشات كبدة وسجق أصنعها بيدى فى البيت"، بهذه الكلمات روت لنا أم يوسف تفاصيل مشروعها  

 

أكدت أم يوسف لدي 4 أولاد أكبرهم بنت في الثانوية، وهم متفوقون ولديهم طموح وهدف وكل يوم بأقف أبيع السندوتشات فى الشارع  من الساعة 3 إلى الساعة 12 مساء زى الراجل، وكل اللى بيشوفنى بيشجعنى وبيقولوا لى إنتى "ست بـ100 راجل". 
و تتمني ام يوسف أن توسع من مشروعها و تقوم بصناعة كل انواع الاطعمة من محاشي و طواجن

و تتمنى أم يوسف أن توسع من مشروعها وتقوم بصناعة كل أنواع الأطعمة من محاشي وطواجن وغيرها، مشيرة إلى أن الكثير من الناس وقفوا بجانبها ودعموها من داخل مصر ومن خارجها، سواء برسائل الدعم أو الاتصال وغيرها

للتواصل 
فخر العرب ام يوسف في الدرب الاحمر 
01158505400 
العنوان في  حارة المعاون درب المحروق الدرب الاحمر

 

سيدة المكرونة قصة كفاح قصة كفاح سيدة

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