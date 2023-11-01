تهديد جوي.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل انفجارات إيلات| فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفاصيل الانفجارات المتتالية التي هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل حجاري، إن "الدفاع الجوي اعترض قبل قليل، تهديدًا جويًا تم رصده في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات، ولم يتم رصد أي خطر على السكان ولم يتم رصد أي دخول للهدف في الأراضي الإسرائيلية".

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت في وقت سابق بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر وسط حديث عن اعتراض صواريخ.

ووصفت وسائل الإعلام صواريخ الاعتراض المضادة بالكبيرة وهي ليست قبة حديدية أو ما يشابهها.

ورجحت أن تكون صواريخ الاعتراض من منظومة "حيتس" أو نظام آخر على الطراز نفسه، ما يعكس أن الصواريخ الذي تم اعتراضها "على الأغلب من اليمن".