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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتحرير الرهائن.. واشنطن ترسل قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلي إسرائيل

صدى البلد

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تتواجد في إسرائيل للمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن لدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحسب  “نيويورك تايمز”، قال كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر بواشنطن: “إننا نساعد الإسرائيليين بنشاط على القيام بعدد من الأشياء”.

وأضاف أن “المهمة الرئيسية هي المساعدة في العمل على تحديد هوية الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيين. إنها حقًا مسؤوليتنا للقيام بذلك”.

وقال مسؤولون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم للصحيفة إنه تم إرسال عشرات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بالإضافة إلى فريق كان موجودًا بالفعل في إسرائيل للتدريب.

وبالإضافة إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن، سيتم استخدام القوات الأمريكية أيضًا في عمليات الإجلاء وتأمين السفارات في المنطقة إذا لزم الأمر.

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وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن العديد من الدول الغربية قامت سراً بتحريك قوات خاصة بالقرب من إسرائيل للمساعدة في إنقاذ الرهائن المحتمل، أو عمليات إجلاء واسعة النطاق من إسرائيل أو لبنان إذا اتسع نطاق القتال.

إسرائيل المقاومة الفلسطينية قوات العمليات الخاصة الأمريكية واشنطن

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