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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء بداية نوفمبر.. اللهم اجعله شهرا لا يضيق به صدرا ولا يصعب لنا فيه أمرا

صدى البلد

دعاء بداية شهر نوفمبر لعله من أكثر الادعية التي يبحث عنها الكثير فهناك الكثير يبحثون عنه آملين أن يكون شهرا كله بركة وخيرا ورزقا كثيرا، فعلينا أن نتقرب إلى الله بالدعاء وبالأعمال الصالحة؛ حتى يرضى عنا، ويصلح حالنا، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء شهر نوفمبر.

دعاء شهر نوفمبر
اللهم اجعله شهرا لا يضيق به صدرا ولا يصعب لنا فيه أمرا.

دعاء بداية شهر نوفمبر
«اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرً».

اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر نوفمبر، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

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دعاء بداية شهر نوفمبر
اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر نوفمبر، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

دعاء شهر نوفمبر 2023
(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات إقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)).

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دعاء بداية شهر نوفمبر 2023 
يا رب اجعل شهر نوفمبر شهر خير علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

اللهم يا رب في بداية شهر نوفمبر اكتب لنا الخير والتوفيق يا رب العالمين.

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

اللهمّ إنّي أسألك العافيةَ في الدُنيا والآخرة، اللهمّ إنّي أسألك العفوَ والعافيةَ في ديني ودُنياي وأهلي ومالي، اللهمّ استر عوراتي وآمن رَوْعَاتي، اللهمّ احفظني مِن بين يَدَيَّ ومِن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتاَل مِن تحتي. “اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).

اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ”.

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

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