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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار ندوات التوعية الصحية بمدارس سيناء مع بداية العام الدراسي 2023/2024

ندوات توعية لطلاب
ندوات توعية لطلاب المدارس بسيناء

نظمت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، برنامج  الندوات التوعوية بالمدارس الحكومية تنفيذا لبرتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم ، وذلك بتكليف من الدكتور طارق محمد وكيل وزارة الصحة و الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي، إشراف الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف و الإعلام الصحي بشمال سيناء، و الدكتورة ريهام الغزال مدير الثقافة الصحية و الإعلام بإدارة العريش


ارشادات:

 

استعرض  ناجح محمد مسئول الثقافه الصحيه و الإعلام بإدارة العريش بمدرسة العاشر من رمضان الإعدادية بنات عدة إرشادات  للتوعية بأهميه المحافظة على الصحة،   و كيفية الوقاية من الأمراض المعدية و اشار إلى أهمية التغذيه السليمه ، و اهميه تناول وجبة الإفطار و ممارسة النشاط البدني،  والاعتدال في المماراسات الحياتية و النوم لفترات كافية و علاقتهم بالمناعة.


وأكد أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها والاعتناء بصحة الفم والأسنان،  من خلال تقليل تناول السكريات والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

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برنامج لتنمية المهارات الكشفية للشباب بالمدن في شمال سيناء

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سيناء التوعية المدارس ندوات الصحية

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