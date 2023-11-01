استمرار ندوات التوعية الصحية بمدارس سيناء مع بداية العام الدراسي 2023/2024

نظمت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، برنامج الندوات التوعوية بالمدارس الحكومية تنفيذا لبرتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم ، وذلك بتكليف من الدكتور طارق محمد وكيل وزارة الصحة و الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي، إشراف الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف و الإعلام الصحي بشمال سيناء، و الدكتورة ريهام الغزال مدير الثقافة الصحية و الإعلام بإدارة العريش



ارشادات:

استعرض ناجح محمد مسئول الثقافه الصحيه و الإعلام بإدارة العريش بمدرسة العاشر من رمضان الإعدادية بنات عدة إرشادات للتوعية بأهميه المحافظة على الصحة، و كيفية الوقاية من الأمراض المعدية و اشار إلى أهمية التغذيه السليمه ، و اهميه تناول وجبة الإفطار و ممارسة النشاط البدني، والاعتدال في المماراسات الحياتية و النوم لفترات كافية و علاقتهم بالمناعة.



وأكد أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها والاعتناء بصحة الفم والأسنان، من خلال تقليل تناول السكريات والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

مت