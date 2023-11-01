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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصابة بقصور في الكلى.. قصة معاناة والدة مى عز الدين مع المرض|تفاصيل

مى عز الدين
مى عز الدين

كشفت الفنانة مى عز الدين تفاصيل الأزمة الصحية لوالدتها، حيث فاجأت الجميع بأن والدتها تعانى من قصور فى وظائف الكلى من فترة، وكانت تحتاج إلى العلاج السريع.

ويعاني البعض من مشاكل الكلى، خاصة كبار السن، فقد تفقد الكليتان وظيفتهما في الجسم وتتوقف عن تنظيف الدم وتخليص الجسم من النفايات وأدرار البول، وهنا قد يصاب الشخص بمشكلة قصور الكلى، الأمر الذي قد يسبب الوفاة.

بحسب موقع healthline، إليك أعراض قصور الكلى المزمن:

1 – احتباس البول بشكل ملحوظ.

2- ظهور كدمات زرقاء بالجسم نتيجة الاحتباس.

3- تقيؤ بشكل مستمر.

4- عدم القدرة على بلع الطعام.

5- غثيان.

6- صعوبة النوم.

7- تعب الجسم بشكل عام.

وقالت مى عز الدين، فى لقاء ببرنامج et بالعربى، إن "مرض والدتى كان يحتاج إلى قرار سريع، هو ما تم اتخاذه قبل سفرى إلى السعودية لتقديم مسرحية "زواج اصطناعي"، وكان هناك حلان؛ الأول عملية زرع كلى والثاني غسيل الكلى، وتم الاستقرار على غسيل الكلى مع الأطباء، وبالفعل أجرته أول مرة قبل سفرى بأيام قليلة، وقامت بعد ذلك بإجراء نفس الأمر عدة مرات أثناء تواجدي بالسعودية، وهى الآن بحالة صحية جديدة".

وأضافت مى عز الدين: “رغم الظروف النفسية التى أعيشها بسبب مرض والدتى، إلا أننى كنت ملتزمة بتواجدى فى العرض المسرحى وتقديم شيء جيد للجمهور السعودى”.

وأوضحت مى عز الدين: “فى الفترة الحالية لم أتعاقد على أى عمل فنى جديد، وأنتظر العودة إلى القاهرة للاطمئنان أولا على حالة والدتى وبعدها أنظر إلى العروض التى تلقيتها”.

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مى عز الدين

وتأتي مسرحية "زواج اصطناعي" لتقدم تجربة فريدة في عالم المسرح والكوميديا.

والعمل يروي قصة زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، وهذا الخبير يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهما على إعادة التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

وتجمع هذه القصة بين الكوميديا والعواطف الإنسانية، حيث يتعين على الزوجين أن يواجها مشاكلهما بوجه جدي ومضحك في نفس الوقت، وهذا يعكس مهارات الأداء المميزة التي يتمتع بها كلا من محمد أنور ومي عز الدين.

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