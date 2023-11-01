حقيقة إصابة 5 طالبات إثر تلقيهنا التطعيمات بالأقصر

تلقى الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، نبأ حول إصابة 5 طالبات على إثر التطعيمات اللاتي تلقينها بمدرستهم، توجه على الفور للاطمئنان على سلامة الطالبات بمستشفى الكرنك الدولى.

والتقى خالد، خلال زيارته الدكتور أحمد برعي مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والذي أفاد بأن الطالبات الخمسة بصحة جيدة، وقد تم إجراء الفحوصات الطبية لهن وتبين أنهن لا يعانين من أي عرض عضوي، والأمر نفسي تماماً نتيجة خوف زائد (فوبيا) من أخذ المصل، والذى حدث على إثر إشاعات سلبية تم تناقلتها داخل المدرسة.

وأفادت إدارة المستشفى أن الطالبات ليس لديهن ما يمنع من استكمال دراستهن بشكل طبيعي.

وعلى الفور أصدر خالد تعليماته بفتح تحقيق فوري داخل المدرسة لمعرفة مصدر الإشاعة ومحاسبته.

وأكد خالد بأنه لا تهاون مع أي فرد داخل المؤسسة التعليمية يشيع أخباراً كاذبة، وأنه لن يسمح بزعزعة أمن الطلاب داخل مدارسهم، أو المساس والعبث باستقرار المؤسسة التعليمية داخل المحافظة بوجه عام.