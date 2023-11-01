عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تشارك في فعاليات افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه

صدى البلد

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، في افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك بمشاركة 64 كيانًا إقليميًّا ودوليًّا، والذي يعد منصة دولية للحوار الفعال للتغلب على التحديات التي تواجه استدامة قطاع المياه بمشاركات رفيعة المستوى من مصر وأنحاء العالم كافة، وكبار الشخصيات ومتحدثين دوليين بارزين، وخبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

و أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن مصر تعد إحدى الدول الرائدة في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين استخدامات مياه الصرف الصحي في التكامل بين المياه والطاقة والنظم البيئية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وأضاف إسماعيل أن محور إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة هي من أهم محاور خطة ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تعمل عليها الوزارة جاهدة في تحقيق مستهدفاتها بالتنسيق والترابط بين الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية الري، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الجهود الوطنية الحالية التي يتم تنفيذها لدعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال برنامج نوفي (NWFE) والذي تم إطلاقه في يوليو 2022 برعاية وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات المعنية يعد خطوة حقيقية لتعزيز الترابط حول المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتغطية الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي، وهي التخفيف والتكيف والقدرة على الصمود مع التركيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشارك في هذا البرنامج من خلال خطة لإنشاء عدد 5 محطات تحلية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة  ضمن محطات التحلية المستهدف إنشاؤها بالخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050.

واختتم نائب وزير الإسكان، كلمته، بالتأكيد على بذل المزيد من الجهد والعمل للوصول إلى الحلول المثلى لمجابهة التحديات العالمية المتزايدة في ذات الشأن من خلال لغة الحوار الفعال والتنسيق المستمر مع مختلف الدول حول العالم.

أسبوع القاهرة للمياه سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية الصرف الصحى معالجة مياه الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

ترشيحاتنا

وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع

إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

بنتاجون: نقدم فقط المشورة للجيش الإسرائيلي.. ولا ننخرط في الهجوم البري

بينهم أطفال.. الصحة: نقل 46 مصابا فلسطينيا لمستشفيات شمال سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ