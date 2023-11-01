مقدم 100 ألف جنيه.. امتلك شقة 150 مترًا في مدينة المنصورة الجديدة|تفاصيل

تتابع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تلقي طلبات الحجز الفوري على شقق مشروعات جنة السكني في مدينة المنصورة الجديدة من خلال جهاز المدينة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا، ومقدم 100 ألف جنيه، بأنظمة سداد ميسرة، على أن يستمر التقديم حتى 14 نوفمبر المقبل.

كراسة شروط شقق مشروع جنة السكني في مدينة المنصورة الجديدة

1- عدد شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة 192 وحدة.

2- تتراوح مساحات شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة بين 100 و150 مترًا.

3- بلغت قيمة مقدم جدية حجز شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة 100 ألف جنيه.

4- بلغ سعر المتر 9000 آلاف جنيه.

شروط الحجز والاشتراطات العامة لشقق مشروع جنة السكني

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

2- أن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد يعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته 182 بتاريخ 27-8-2023 بشأن وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة من خلال جهاز المدينة المختص للحجز الفوري والضوابط الواردة فيه مكملة ومتممة للشروط تعتبر أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ۱۹۷۹) في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

3- تعتبر كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

4- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا "للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

5- شراء كراسة الشروط من جهاز المدينة المختص لمعرفة كافة التفاصيل المساحات - الأسعار - أرقام العمارات).

6- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع علي كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

7- يقر المتقدم أن عنوان المراسلات الموضح باستمارة الحجز هو محله المختار وأي مراسلات أو مخاطبات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

8- يقر المتقدم أن جميع المستندات المقدمة للحجز محل طلبه وكافة البيانات المحررة لاستمارة الحجز صحيحة وتحت مسئوليته وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك يكون مسئول عن ذلك كامل المسئولية الجنائية والمدنية ويحق للهيئة إلغاء كافة إجراءات الحجز والتخصيص دون الحاجة إلى إنذار أو أخطار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

9- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلاً.

10- لكل وحدة سكنية حصة على المشاع من الأرض تمثل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الاجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى طبقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن 12 بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن. في حالة رغبة العميل استغلال الحديقة.

شروط طرح شقق جنة

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا عند التقديم.

2- أن يكون شخصًا طبيعيًا وله أهلية التصرف.

3- يجوز التخصيص الشخص بصفته وليًا على قاصر.

4- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية بدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

5- يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات المعلن عنها بقيمة 1000 جنيه.



إجراءات الطرح والتخصيص

1- يقوم الجهاز بتلقي طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مرفق به استمارة الحجز محدد بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط من تاريخ الإعلان بالجهاز عن الطرح لمدة شهر ١٠/١٥/ حتى ۲۰۲۳/۱۱/۱٤.

2- يتم إعطاء العميل خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مُضاف إليه مصاريف دراسة الطلب بواقع 1000 جنيه طبقًا لكراسة الشروط وقيام العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفق بها إيصال سداد جدية الحجز.

3- أن تكون الأولوية في التخصيص والتسكن للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.



أسعار شقق مشروع جنة السكني

1- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

2- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.)

3- سداد مقدم حجز 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه مصاريف دراسة لا ترد دفعة واحدة غير مجزئة.

4- استكمال سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية %٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

5- سداد %٥ وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

6- يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية لما تم سداده في نهاية العام.

7- سداد ٥ % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

8- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) يتم اعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت الطرح.

9- باقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2% +0.5 % مصاريف تحصیل ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

10- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلي %٢٪ + ٠.٥% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.