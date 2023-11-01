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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل تعاطى مخدرات.. تفاصيل جديدة بغرق ماثيو بيري المأساوى

ماثيو بيري
ماثيو بيري

كشف موقع TMZ عن بعض تفاصيل حادث وفاة النجم العالمى  ماثيو بيري حيث تم العثور على جثته منذ ايام وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع مما دفع الشرطة للتحقيق فى الأمر نتيجة شكوك حول تعرضه إلى السرقة والموت.

وأكد موقع tmz على أن التقارير الأولية الخاصة بالنجم ماثيو بيرى نجم مسلسل Friends أنه لم بتناول أى مواد مخدرة وأنه مات غرفا فى حوض الاستحمام الساخن.

وأجل الطبيب الشرعى قراره النهائى للكشف عن تفاصيل الوفاة الماساوية وهو الأمر الذى قد يستمر لعدة أسابيع. 

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ماثيو بيري 

وقد حرصت مولي هورويتز خطيبة ماثيو بيري السابقة على نعيه بكلمات مؤثرة في منشور لها عبر تطبيق إنستجرام، عقب ساعات من إعلان رحيله بطريقة درامية.

وقالت مولي هورويتز في منشورها، إن ماثيو بيري كان له تأثيرا عميقا في حياتها، خلال علاقتهما التي استمرت من 2018 حتى 2021، وانتهت بفسخ خطبتهما.

وأوضحت مولي هورويتز أن ماثيو بيري كان موهوبا بشكل غير مسبوق، وتقدم لخطبتها في نوفمبر 2020، وجلسا سويا يشاهدان مسلسل Friends وكان مستمتعا بأدائه.

ورغم حبها له، إلا أن مولي هورويتز واجهت صعوبات عديدة مع ماثيو بيري، الذي أحبته بشكل عميق، لكنه كان معقدا، وتسبب في جرحها بشكل لم تعهده من قبل: "لم يؤثر شخص في حياتي مثلما فعل ماثيو لانجفورد بيري".

ولكنها أعربت أيضا عن امتنانها له، ولكل ما تعلمته أثناء علاقتهما، رغم أنه انهى خطبتها في يونيو 2021، وقال في بيان له آنذاك: "أحيانا لا تسير الأمور على ما يرام وأتمنى لمولي الأفضل".

تسلمت أسرة الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل Friends جثمانه منذ ساعات، تمهيدا للتحضير لجنازته في لوس  أنجلوس، بعد الانتهاء من فحصها من قبل الطب الشرعي.

وأصدر أصدقاء ماثيو بيري الخمسة بيانا مقتضبا ومشتركا، عبروا فيه عن شعورهم إزاء فقد صديقهم المقرب، الذي يعتبرونه عائلتهم.

وقال أبطال Friends وهم جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ديفيد شويمر، مات لوبلانك، ليزا كوردو، إنهم مدمرون تماما نتيجة ما حدث لصديقهم "ماتي".

ووصف أبطال Friends رحيل ماثيو بيري الذي اشتهر بلعب دور تشاندلر بينك، في المسلسل الكوميدي الاجتماعي الأشهر، إنها خسارة لا يمكن تصورها. 

ماثيو بيري بطل مسلسل Friends ماثيو بيري مسلسل Friends موقع TMZ أفلام ماثيو بيرى

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