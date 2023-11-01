بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني قرارا بإجراء تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا



وذكر مكتب رئيس الوزراء انه تم تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهــــــــاب بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي



وبين مكتب رئيس الوزراء انه تم نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه



وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه الخطوة من قبل رئيس الوزراء تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية لكي تأخذ فرصتها لخدمة وطننا العزيز