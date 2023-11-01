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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن عن نيتها عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن القضية الفلسطينية

صدى البلد

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، إن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام واسع النطاق في أقرب وقت ممكن، لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو "حل الدولتين".

ووفقاً لـ "رويترز" ، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بحسب في بيان الخارجية الصينية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي على غزة يتجاوز حدود الدفاع عن النفس.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية إن بكين تدين جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين وتعرضهم للخطر، لافتة إلى أن أرواح الفلسطينيين شأنها شأن أرواح الشعوب الأخرى يجب حمايتها.

وأضافت أن أكثر من 8000 فلسطيني استشهدوا في القصف على غزة وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، داعية الأطراف المعنية للالتزام بالقانون الدولي وخاصة القانون الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في حربه على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.

استشهدوا اتصال هاتفي الأطراف المعنية الخارجية الصيني الخارجية الصينية القضية الفلسطينية

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