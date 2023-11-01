حل الدولتين.. الصين تتمسك بموقفها الثابت في دعم فلسطين

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الوضع الحالي في قطاع غزة يتدهور يوما بعد يوم، مع حدوث ارتفاع كبير في أعداد الضحايا، مضيفا، أنه لا يمكن السماح باستمرار هده المآسي.

وأكد وانج يي اليوم الخميس، أن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام أكثر موثوقية وأوسع نطاقا وأكثر فعالية في أرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية إلى مسار “حل الدولتين”.

وشدد وانج على أن السبب الجذري للقضية الفلسطينية يكمن في الفشل في استعادة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن السبيل لحل المشكلة هو تنفيذ “حل الدولتين”.

وتابع: “ستتولى الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر اعتبارا من اليوم، وسنعزز التنسيق مع جميع الأطراف، وخاصة الدول العربية، وندعم العدالة، ونبني التوافق، ونبذل جهودا حثيثة لتهدئة الصراعات، وحماية المدنيين، وتخفيف الوضع الإنساني، واستعادة عملية السلام”.