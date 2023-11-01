المحاصيل الحقلية | زيارة رسمية من وزير الري التونسي لـ مركز البحوث

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وزير الري والموارد المائية بجمهورية تونس عبد المنعم بلعاتي والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر.

ناقش الجانبان سبل التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة والاطلاع علي الخبرات المصرية في قطاع الزراعة.

أعرب وزير الري التونسي عن امله في تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وعلي هامش اللقاء قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم عرض توضيحي عن أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية وما يقوم به من ابحاث تطبيقية تساهم في تحقيق الامن الغذائي وإنتاج أصناف قادرة علي مواجهة الجفاف والملوحة مشيرا إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية ومن جانبه قال رئيس المركز ان هدف الزيارة التعرف علي الانشطة المختلفة للمعاهد والمعامل التابعة للمركز في المجال الزراعي.

وفي ختام الزيارة قام وزير الري التونسي بجولة تفقدية لبعض المعاهد والمعامل التابعة للمركز وقد شملت الزيارة معهد القطن وتفقد وزير الري التونسي خلال زيارته لمعهد القطن معرضا مصغرا للمنتجات القطنية بالمعهد كما شملت الزيارة معهد الأراضي والمياه والبيئة ومعهد وقاية النباتات والمعمل المركزي لمتبقيات ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث القطن كما اشاد وزير الري التونسي بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الزراعة وباحثي مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة في تحقيق التنمية الزراعية في مصر وفي نهاية الزيارة أعرب وزير الري التونسي عن رغبته الشديدة في التعاون مع مصر في المجالات الزراعية وخاصة المحاصيل الحقلية المختلفة.