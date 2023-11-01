عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحاصيل الحقلية | زيارة رسمية من وزير الري التونسي لـ مركز البحوث

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وزير الري والموارد المائية بجمهورية تونس عبد المنعم بلعاتي والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر.

ناقش الجانبان سبل التعاون  بين مصر وتونس  في المجالات الزراعية المختلفة والاطلاع علي الخبرات  المصرية في قطاع الزراعة.

أعرب وزير الري التونسي عن امله في تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وعلي هامش اللقاء قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم عرض توضيحي عن أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية وما يقوم به من ابحاث تطبيقية تساهم في تحقيق الامن الغذائي وإنتاج أصناف قادرة علي مواجهة الجفاف والملوحة مشيرا إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية ومن جانبه قال رئيس المركز ان هدف الزيارة التعرف علي الانشطة المختلفة للمعاهد والمعامل التابعة للمركز في  المجال الزراعي.

وفي ختام الزيارة قام وزير الري التونسي بجولة تفقدية لبعض المعاهد والمعامل  التابعة للمركز  وقد شملت الزيارة معهد القطن وتفقد وزير الري التونسي خلال زيارته لمعهد القطن معرضا مصغرا للمنتجات القطنية بالمعهد كما شملت الزيارة معهد  الأراضي والمياه والبيئة ومعهد وقاية النباتات والمعمل المركزي لمتبقيات ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث القطن كما  اشاد وزير الري التونسي بالمجهودات التي  تقوم بها وزارة الزراعة وباحثي مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة في تحقيق التنمية الزراعية في مصر وفي نهاية الزيارة أعرب وزير الري التونسي عن رغبته الشديدة في التعاون مع مصر في المجالات الزراعية وخاصة المحاصيل الحقلية المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

ترشيحاتنا

عبر معبر رفح.. الدفعة الأولى من مواطني بريطانيا تغادر غزة إلى مصر

الدوري الأفريقي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز

بعد الاحتياطي الفيدرالي.. الإمارات تعلن تثبيت سعر الفائدة

مبارك قالهالي شخصيًا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة بشأن خلاف الرئيس الراحل مع أمريكا

للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي.. النائب العام يستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية

قبل مضاعفتها.. كيفية دفع مخالفات المرور 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ