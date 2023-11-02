دليل إضاءة خشبة المسرح .. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية للكتاب، في "المشروع الوطني للترجمة" ضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (دليل إضاءة خشبة المسرح)، تأليف: فرانسيس رايد. ترجمة: كندة المتولي. مراجعة: د. أماني العيد.

يتناول هذا الكتاب دراسة تقنية لمهنة المسرح من حيث الإضاءة، ويتطرق إلى جانب قيّم ومهم من هذا الجنس الأدبي العظيم الذي يحاكي حياتنا الواقعية. ترتبط هذه الأخيرة بإعداد خشبة المسرح للعمل الذي يؤدي الممثلون والممثلات عليها أدوارهم بإخراج مسرحي مختص. يشرح الكتاب أيضاً عمليات تصميم الإضاءة لجميع أشكال الإنتاج المسرحي، مسلطاً الضوء على الأجهزة المستخدمة لذلك الغرض. لذا، فإن الكتاب دليل تقني في غاية الأهمية للإضاءة المكملة للعمل التمثيلي على خشبة المسرح.

كتاب (دليل إضاءة خشبة المسرح)، تأليف: فرانسيس رايد. ترجمة: كندة المتولي. مراجعة: د. أماني العيد. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.