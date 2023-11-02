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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

السعودية تستعين بقدرات الصين في تطوير المملكة

السعودية تستعين بقدرات
السعودية تستعين بقدرات الصين في تطوير المملكة

 تتعاون شركة Animoca Brands، التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، مع مشروع المدينة الذكية في السعودية، نيوم، في خطوة تكشف الكثير عن خطط الشركتين المستقبلية، مع استثمار بقيمة 50 مليون دولار، تظهر هذه الصفقة أن المملكة العربية السعودية تنظر بجدية إلى التقنيات الجديدة مثل blockchain كطريقة للتوسع خارج جذورها النفطية.

يتوافق هذا مع خطة السعودية لتحديث البلاد بحلول عام 2030 ، بالنسبة لشركة Animoca، المعروفة بألعاب blockchain الخاصة بها، فإن الصفقة هي فرصة ذهبية لتترك بصمتها في بلد يتوق إلى أن يصبح رائداً في مجال التكنولوجيا. تخطط الشركتان للعمل على مشاريع تقنية خاصة، تُعرف باسم خدمات Web3، والتي يمكن أن تمهد الطريق لما يبدو عليه نمو التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، و يتوافق هذا تمامًا مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحديث المملكة.

 

ما يثير الاهتمام هو كيفية تبادل المال، سيتم تقديم جزء من التمويل في شكل سندات قابلة للتحويل، والتي تشبه سندات IOU التي يمكن تحويلها لاحقًا إلى أسهم، وسيتم تقديم الباقي من خلال شراء الأسهم بشكل مباشر، قد يكون هذا النهج المختلط طريقة جديدة لشركات التكنولوجيا للحصول على تمويل في المستقبل.

 

لكن الصفقة أكثر من مجرد أموال وتكنولوجيا، فمن الواضح أن المملكة العربية السعودية حريصة على تعزيز علاقاتها مع الصين، حيث تعد Animoca لاعباً كبيراً في مجال التكنولوجيا في هونج كونج. بالنظر إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، فقد تكون هذه الشراكة خطوة ذكية لكل من النمو التكنولوجي والعلاقات الدولية.

 

يرى Yat Siu، أحد مؤسسي Animoca، أن الصفقة علامة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة لمستقبل مدفوع بالتكنولوجيا. 

 

على الرغم من أن نيوم لم تشارك الكثير من التفاصيل حول كيفية تخطيطها لاستخدام هذه التقنية الجديدة، إلا أنه من الواضح أن المشروع لديه طموحات كبيرة، خاصةً وأنهم يوظفون خبراء في هذا المجال.

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