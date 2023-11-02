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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هالة السعيد: مشروع المدراس الكونية يعكس الشراكة التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص

صدى البلد

 
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن مشروع مجمع المدراس الكونية يعكس الشراكة التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص حيث يأتي هذا الصرح التعليمي المتميز بالشراكة بين صندوق مصر السيادي و القطاع الخاصة مؤكدة أن القطاع الخاص هو الشريك الاساسي الدولة .

واشارت إلي أن المجمع يضم انشاء ٥ مدراس ومجمع للخدمات التعليمة والترفيهية ويدرس به الان ١٠٠٠ طالب، مؤكدة أن الطاقة الاستيعابية في المرحلة الأولي يصل إلي ٧٥٠٠ طالب في ويقدم تعليم متميز التي يحتاجها سوق العمل.

وأضافت السعيد خلال الموتمر الصحفي لافتتاح المجمع ان مشروع مجمع مدراس القرية الكونية يوكد علي أن الدولة تهتهم بالتعليم حيث انه يجسد رؤية مصر ٢٠٣٠ في هدفي الاتاحة والتنافسية.

 
كما ان المحور الثاني يرتبط بسوق العمل حيث نعمل علي تقليل الفجوة بين سوق العمل و الخريجين ، لافتة ان الدولة تعمل علي تقديم مستوي تعليمي مختلف .

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