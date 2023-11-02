صحف السعودية.. إطلاق حملة شعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة و زعيم كوريا الشمالية يدعم الفلسطينيين.. وزلزال قوي يضرب جزيرة تيمور

زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم الفلسطينيين

خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر «ساهم» لإغاثة الفلسطينيين في غزة

إندونيسيا.. زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة تيمور

روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

اهتمت الصحف السعودية اليوم الخميس بعدة احداث عالمية ومحلية..

وقالت صحيفة عكاظ أن زعمت الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أمر الجيش بالبحث عن سُبل لمساعدة الفلسطينيين ضد إسرائيل.

وكانت كوريا الشمالية اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، قائلة إنها ارتكبت علنًا جريمة حرب تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق.

وأضافت متحدث الخارجية الكورية الشمالية في بيان لها، أن تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم العسكري الأمريكي بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، يظهر أن واشنطن شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن سياسات واشنطن، بما في ذلك دعمها لإسرائيل والمعايير المزدوجة، تدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى "حافة حرب شاملة".

و أوضحت نفس الصحيفة أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وأكد الربيعة أن السعودية تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونقلت صحيفة الرياض أن ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ، اليوم الخميس، جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا.

وأفاد المرصد الأميركي للزلازل أنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

واضافت صحيفة الشرق الأوسط أن قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها.

وأضاف أن روسيا تدعو طرفي النزاع في إسرائيل وغزة إلى وقف إراقة الدماء والسماح للوسطاء بالعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال: "عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار (الحل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".

وشدد نيبينزيا على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".

وأشار نيبينزيا، إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.