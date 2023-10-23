كوريا الشمالية: سياسات واشنطن تضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن سياسات واشنطن، بما في ذلك دعمها لإسرائيل والمعايير المزدوجة، تدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى "حافة حرب شاملة".

واتهمت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن الحرب التي وصفتها بالمأساة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو خطوة للدفاع عن النفس لتجنب حرب نووية في مواجهة سعي الولايات المتحدة لتحقيق 'التفوق النووي'.

واتهم كيم كوانغ ميونغ، الذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه باحث في معهد نزع السلاح والسلام التابع لوزارة الخارجية، الولايات المتحدة بإذكاء التوتر الإقليمي ببرنامجها النووي وألقى باللوم عليها في عدم الاستقرار الاستراتيجي الذي يدمر السلام العالمي.