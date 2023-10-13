الولايات المتحدة: كوريا الشمالية سلمت 1000 حاوية من الذخائر إلى روسيا

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية سلمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا من أجل حربها المستمرة في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن كيم يسعى للحصول على تقنيات أسلحة روسية متطورة مقابل الذخائر لتعزيز البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ونشر البيت الأبيض صورا قال إنها تظهر أن الحاويات تم تحميلها على سفينة ترفع العلم الروسي قبل نقلها بالقطار إلى جنوب غرب روسيا. وتم شحن الحاويات في الفترة ما بين 7 سبتمبر و1 أكتوبر بين ناجين بكوريا الشمالية ودوناي بروسيا، وفقًا للبيت الأبيض.

اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتقديم ذخيرة وقذائف مدفعية وصواريخ لروسيا في السابق.

ودعا كيم الشهر الماضي، بعد أن التقى مع بوتين، إلى زيادة هائلة في إنتاج الأسلحة النووية وإلى أن تلعب بلاده دورا أكبر في تحالف الدول الذي يواجه الولايات المتحدة في "حرب باردة جديدة"، حسبما ذكرت الدولة الكورية الشمالية.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم قام في روسيا بتعميق "الزمالة الرفاقية والعلاقات الودية" مع بوتين.

خلال رحلة كيم إلى روسيا التي استمرت ستة أيام، وهي أطول رحلة خارجية له كزعيم، قال البلدان إنهما ناقشا تعزيز علاقاتهما الدفاعية لكنهما لم يكشفا عن أي خطوات محددة. ويتكهن خبراء أجانب بأن البلدين، اللذان يخوضان مواجهات مع الغرب، كانا يضغطان للتوصل إلى صفقات لنقل الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.