عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: كوريا الشمالية سلمت 1000 حاوية من الذخائر إلى روسيا

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية سلمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا من أجل حربها المستمرة في أوكرانيا.

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن كيم يسعى للحصول على تقنيات أسلحة روسية متطورة مقابل الذخائر لتعزيز البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

 

ونشر البيت الأبيض صورا قال إنها تظهر أن الحاويات تم تحميلها على سفينة ترفع العلم الروسي قبل نقلها بالقطار إلى جنوب غرب روسيا. وتم شحن الحاويات في الفترة ما بين 7 سبتمبر و1 أكتوبر بين ناجين بكوريا الشمالية ودوناي بروسيا، وفقًا للبيت الأبيض.

 

اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتقديم ذخيرة وقذائف مدفعية وصواريخ لروسيا في السابق.

 

ودعا كيم الشهر الماضي، بعد أن التقى مع بوتين، إلى زيادة هائلة في إنتاج الأسلحة النووية وإلى أن تلعب بلاده دورا أكبر في تحالف الدول الذي يواجه الولايات المتحدة في "حرب باردة جديدة"، حسبما ذكرت الدولة الكورية الشمالية.

 

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم قام في روسيا بتعميق "الزمالة الرفاقية والعلاقات الودية" مع بوتين.

 

خلال رحلة كيم إلى روسيا التي استمرت ستة أيام، وهي أطول رحلة خارجية له كزعيم، قال البلدان إنهما ناقشا تعزيز علاقاتهما الدفاعية لكنهما لم يكشفا عن أي خطوات محددة. ويتكهن خبراء أجانب بأن البلدين، اللذان يخوضان مواجهات مع الغرب، كانا يضغطان للتوصل إلى صفقات لنقل الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

 

كوريا الشمالية روسيا المعدات العسكرية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: مسلمو الشرق الأوسط يدعمون فلسطين ويظهرون مشاعرهم تجاه الاحتلال

الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا.. والتقيت وزير الدفاع الأمريكي لتأمين الأسلحة المطلوبة

المفتى : يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال نظرا للظروف الاقتصادية .. فيديو

أشرف العشماوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

المفتي: مفهوم الشهادة واسع وينطبق على من ماتوا في شدة أو محنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ